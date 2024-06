Bam Adebayo va prolonger pour 166 millions de dollars à Miami

C’était attendu depuis plusieurs semaines et The Associated Press puis The Athletic ont annoncé la nouvelle : Bam Adebayo va re-signer avec le Heat, pour trois ans et 166 millions de dollars. Autrement dit le maximum qu’il pouvait obtenir de la part de ses dirigeants !

En pleine force de l’âge (27 ans en juillet), le pivot All-Star a pris les rênes de Miami devant Jimmy Butler, compte tenu de son statut de capitaine de la franchise, qui ne fait jamais de vagues, et de joueur robuste qui enchaîne les matchs. Comme il est aussi productif (18.7 points, 9.8 rebonds, 4.2 passes, 1.2 interception et 1.0 contre ces cinq dernières années), sa prolongation paraissait évidente.

Bam Adebayo était sous contrat garanti jusqu’en 2026 et le voilà désormais lié au Heat jusqu’en 2029. En cas d’apparition dans une All-NBA Team cette saison, il pouvait obtenir 245 millions de dollars sur quatre ans (le « supermax »), mais il n’a finalement pas été retenu et il doit donc se « contenter » de 166 millions de dollars sur trois ans.

Désormais garant de la « Heat Culture » si chère à Pat Riley et Erik Spoelstra, l’ancien pensionnaire de Kentucky s’installe ainsi sur le long terme en Floride et il aura pour mission de ramener sa franchise au sommet, elle qui n’a plus été titrée depuis 2013. En plus de consolider sa place parmi les meilleurs intérieurs de la ligue…

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 Total 489 30 54.7 22.1 75.5 2.2 6.5 8.7 3.5 2.5 1.0 2.2 0.9 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.