Curry Fox 1, la première chaussure signature de De’Aaron Fox

C’était la suite attendue et espérée par De’Aaron Fox, signé par Curry Brand en octobre 2023 et qui s’apprête à bénéficier de sa toute première chaussure signature, la Curry Fox 1 ! C’est la première fois que la marque de Stephen Curry, filiale d’Under Armour, va faire la promotion d’une chaussure signature pour un autre joueur que le le meneur des Warriors.

On dispose désormais de premiers clichés qui permettent d’en savoir plus sur ce à quoi ressemblera la fameuse « Curry Fox 1 ». On commence par le logo du meneur des Kings qui va prendre la forme d’une silhouette… de renard (« fox » en anglais) formant la lettre D. Au niveau design de la tige, ressortant ici entre noir, violet et vert fluo « Volt », on peu voir qu’une sangle va parcourir le milieu du pied et recouvrir les lacets.

Dévoilée en Chine avec Stephen Curry

Son embout argenté illustre également la queue d’un renard. La tige sera quant à elle entre mesh et cuir d’après les premiers clichés. Le nom de Stephen Curry et le logo « Curry Brand » figureront aussi sur la chaussure qui repose sur une semelle « Flow » sur toute la longueur.

La fin de l’année 2024 servira à Curry Brand pour dévoiler de nouveaux détails de la Curry Fox 1, dont la sortie est attendue courant 2025. A noter que Curry Brand entame aujourd’hui une tournée promotionnelle en Chine où Stephen Curry et De’Aaron Fox seront présents. Ce sera peut-être l’occasion d’en savoir plus sur ce modèle qui met l’eau à la bouche !

(Via SneakerNews)