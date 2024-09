Durant la longue saison régulière, les joueurs NBA passent leur temps entre les parquets, les avions et les chambres d’hôtels. Comme ils voyagent beaucoup et jouent plusieurs fois par semaine, le sommeil est capital pour leur santé et leurs performances. C’est pourquoi les hôtels sont des lieux très importants.

Dernière preuve en date : l’équipe américaine avait loué un hôtel entier à Paris pour les Jeux olympiques cet été. Le tout pour la modique somme de 15 millions de dollars ! On ne rigole pas avec les conditions de vie des joueurs.

Mais que se passe-t-il si l’hôtel n’est pas aussi accueillant… Et que se passe-t-il si l’hôtel est carrément… hanté ?

C’est ce qu’on vous raconte aujourd’hui dans Histoire(s) de basket. Un épisode écrit par Jonathan Demay.

N’oubliez pas de vous abonner à Histoire(s) de Basket pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur vos applications. Plus d’une soixantaine d’épisodes sont en ligne ! Notamment les derniers, consacrés à l’idée qui a failli envoyer Steve Kerr en Corée du Nord, au premier joueur sourd à jouer en NBA ou au jour où les Celtics ont drafté un joueur paraplégique.

L’épisode – L’hôtel hanté qui terrifie les joueurs NBA

Téléchargement direct

Vous pouvez directement faire clic droit et enregistrer sous sur ce lien pour télécharger directement le Podcast : Téléchargement direct.

S’abonner à Histoire(s) de Basket

Pour recevoir les derniers épisodes d’Histoires de basket directement dans votre application préférée chaque mardi et jeudi, n’oubliez pas de vous abonner.

Sur Apple Podcast

Sur Spotify

Sur Deezer

Sur Podcast Addict

Le flux RSS : https://feeds.acast.com/public/shows/64b7cad9e0e7180011e9562d