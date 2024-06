À Dallas, les voyages forment la jeunesse

Cette année encore, les Rockets conserveront leur statut de « l’équipe la plus mal classée à avoir remporté un titre ». C’était en 1995. Les coéquipiers d’Hakeem Olajuwon avaient réalisé le doublé après avoir terminé la saison régulière à la 6e place de la saison régulière. Sur leurs bagues, neuf diamants inscrustés. Neuf comme le nombre de victoires obtenues à l’extérieur, et ça reste un record dans l’histoire des playoffs.

Un record qui pourrait tomber cette année puisque les Mavericks affichent un bilan de 7 victoires en 9 matches, et c’est l’un des points forts de Luka Doncic et ses partenaires. Ils ont d’ailleurs donné le ton en remportant leurs trois matches à l’extérieur dans la série face aux Clippers, et ils sont allés chercher leur qualification pour la finale à Minneapolis.

Déjà en 2022

« On ne peut pas avoir peur de gagner à l’extérieur, on ne peut pas avoir peur des matches serrés » expliquait Jason Kidd. « Parfois, quand on est jeunes, c’est peut-être plus facile à l’extérieur. Cela a été le cas toute la saison. Beaucoup d’équipes ont gagné à l’extérieur, et c’est difficile de garder l’avantage du terrain. »

Selon Kidd, cette capacité à gagner en déplacement est dans les gênes de son groupe. « Cela date de la première saison (en 2021/22) » se souvient le coach de Dallas. « Nous avions remporté de grosses victoires à l’extérieur. Comme le Game 7 à Phoenix en demi-finale de conférence. »

Pour Doncic, c’est plus savoureux de gagner en déplacement. « C’est beaucoup plus agréable. Vous savez que le public va être là et quand vous marquez, cela devient un peu plus calme » adore le Slovène, qui partage avec Kyrie Irving, cette passion pour climatiser les salles adverses.