Kenny Atkinson boucle son staff à Cleveland

Cet été, Kenny Atkinson s’est installé sur le banc des Cavaliers, pour prendre la suite de JB Bickerstaff. L’assistant coach des Bleus a rempli son staff au fil des semaines et on connaît désormais l’intégralité des hommes qui vont l’accompagner cette saison.

Son premier assistant coach est bien Johnnie Bryant, ancien des Knicks entre 2020 et 2024 et surtout très proche de Donovan Mitchell, avec lequel il a travaillé à Utah, qui a prolongé cet été avec la franchise de l’Ohio.

Le reste du staff est composé de Jordan Ott, Mike Gerrity, DeMarre Carroll, Trevor Hendry, Omar Cook, Bryan Tibaldi et Nate Reinking. Là encore, pas de surprise puisque les principaux noms étaient déjà sortis.

De « vieilles connaissances »

DeMarre Carroll a joué deux saisons à Brooklyn sous les ordres de Kenny Atkinson. Jordan Ott, lui, a été assistant des Hawks et des Nets et a également déjà travaillé avec le nouvel entraîneur des Cavaliers. Trevor Hendry aussi, avec une expérience commune à Brooklyn, où il était chargé de la progression des joueurs puis des séances vidéo.

De plus, Alex Sarama s’occupera de la progression des joueurs et Patrick Licursi sera scout. On retrouvera aussi DJ Ham en assistant vidéo (avec Aaron Robinson et Luke Webb), Andrew Olson en spécialiste du shoot et Austin Peterson pour gérer les statistiques avancées.