Johnnie Bryant retrouve bien Donovan Mitchell aux Cavaliers

Son nom circulait parmi les pistes envisagées pour venir épauler Kenny Atkinson à Cleveland. Et le New York Post confirme que Johnnie Bryant va bien rejoindre les Cavaliers et devenir un des assistants du nouveau coach – son bras droit même précisent nos confrères – comme DeMarre Carroll et Jordan Ott.

S’il n’est pas une vieille connaissance de Kenny Atkinson, l’assistant des Knicks depuis 2020 n’arrive pas dans l’Ohio par hasard. Il est en effet très proche de Donovan Mitchell, avec lequel il a travaillé à Utah.

Son arrivée à New York il y a quatre ans était même commentée comme une façon pour les Knicks de séduire l’arrière et de le pousser à les rejoindre. Finalement, le All-Star ira à Cleveland, où il a récemment prolongé.

« Je l’aime à mourir », expliquait Donovan Mitchell, il y a quelques années, en parlant de Johnnie Bryant. « C’est quelqu’un qui veut que je sois le meilleur. Je l’ai rencontré en Summer League, et j’avais déjà entendu parler de lui. En trois ans à Utah, il a repoussé mes limites. Il ne me dit pas ce que j’ai envie d’entendre, mais ce que j’ai besoin d’entendre. Il m’a tellement aidé. »