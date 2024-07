Quels assistants pour Kenny Atkinson à Cleveland ?

Nouveau coach de Cleveland, Kenny Atkinson a déjà trouvé deux assistants pour l’entourer. Il s’agit de DeMarre Carroll, qui a joué deux saisons à Brooklyn sous les ordres du technicien, et aussi Jordan Ott, ancien assistant des Hawks et des Nets, qui a déjà travaillé avec le nouvel entraîneur des Cavaliers.

Pour continuer de renforcer son banc, ce dernier pourrait de nouveau piocher parmi ses anciennes connaissances, nous explique HoopsHype. Nos confrères annoncent les noms de Jared Dudley, Johnnie Bryant et Trevor Hendry.

Le premier a, lui aussi, joué sous Kenny Atkinson à Brooklyn, avant de rejoindre les Mavericks depuis 2021, dans un rôle d’assistant de Jason Kidd. Trevor Hendry a également déjà côtoyé le coach des Cavaliers, toujours chez les Nets, en étant chargé de la progression des joueurs puis des séances vidéo.

Enfin, Johnnie Bryant n’a pas d’expérience à Brooklyn, mais il n’est pas loin de cette ville, à New York, en étant le bras droit de Tom Thibodeau depuis 2021. Il fut d’ailleurs approché par les Cavaliers pour prendre la suite de JB Bickerstaff, avant que les dirigeants ne misent finalement sur l’assistant des Warriors.

Néanmoins, ce qui est intéressant, c’est qu’il a fait ses armes à Utah dans les années 2010 et reste très proche de Donovan Mitchell. Et comme l’arrière vient de prolonger son contrat dans l’Ohio, ce serait le bon moment pour le faire venir et reformer cette paire.