Avec la « Tai Chi », And1 fait un retour en grande pompe !

Chaque époque a eu sa chaussure emblématique. Après l’ère de Michael Jordan, Scottie Pippen, puis de Penny Hardaway, c’est Allen Iverson qui a pris le relais avec sa collection phare « Question » puis sa ligne signature « The Answer » en collaboration avec Reebok. Avant que Kobe Bryant ne suive avec Nike, And1 a aussi bénéficié de sa part de lumière aux pieds d’un certain Vince Carter.

Le voltigeur des Raptors avait à cette époque mis la marque « streetwear » sur le devant de la scène, notamment grâce à un modèle qui est resté dans les mémoires, la « Tai Chi« . C’est en effet avec ce modèle rouge et blanc que « Vinsanity » avait marqué les esprits lors du Slam Dunk Contest du All-Star Week-end 2000 à San Francisco. Le concours reste l’un des plus relevés de l’histoire, « VC » ayant devancé son cousin Tracy McGrady et la fusée des Rockets Steve Francis.

Alors que ce concours mythique fêtera ses 25 ans en février prochain (et que la paire figure sur l’édition « Hall of Fame » de NBA 2K25), And1 a pris les devants en ressortant la fameuse paire « Tai Chi ». Sa tige bicolore illustrant le Yin et le Yang est toujours composée d’une base en cuir recouverte d’une partie en nubuck, avec également des finitions en gris métal, au niveau de la semelle intermédiaire et des oeillets. Le modèle rouge et blanc est d’ores et déjà en vente au prix de 130 dollars sur le site officiel d’And1. Trois autres coloris (blanc-gris, blanc-bleu et noir-marron) sont également disponibles.

(Via SneakerNews)