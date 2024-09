C’est l’un des (nombreux) événements prévus pour NBA 2K25 : Vince Carter a été mis à l’honneur en figurant sur la jaquette de la version « Hall of Fame » de NBA 2K25. 2K Sports a mis « Vinsanity » dans la lumière parce que ce dernier va officiellement faire son entrée en Hall of Fame dans un peu plus d’un mois, récompensant l’ensemble de son œuvre, notamment pour sa longévité avec 22 saisons NBA au compteur, un record.

Pour le futur Hall of Famer, c’est un juste retour des choses, lui qui n’a jamais fait la couverture du jeu depuis ses débuts. C’est aussi une satisfaction inestimable vis-à-vis de… ses enfants ! Avec cette jaquette, son jeune fils et sa fille le voient un peu à la hauteur de la légende qu’il a été.

« C’est vraiment un honneur », a-t-il confié au sujet de sa présence sur la couverture du jeu. « Vous savez, on joue au basket toute notre vie, et on veut accomplir des choses, montrer qu’on est la meilleur version de soi-même, et tout le reste, en espérant que les honneurs et les récompenses finissent par arriver. Quand j’étais plus jeune, le jeune Vince, j’ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Donc j’ai une grande estime pour cet univers. Aujourd’hui, j’ai un jeune garçon et une fille qui est à l’université. Donc d’être sur la couverture pendant que ma fille est à la fac et que mon fils est en train de grandir, qui commence à comprendre ce que sont les jeux vidéo et à apprendre à jouer, c’est plutôt une situation cool. Disons que ça me donne des « Dad Points », ça fait de moi un papa plutôt cool, au moins pour ce qui est du cercle proche de ma fille ».

Ces « points », qui font de Vince Carter un meilleur père dans les yeux de ses enfants, font aussi penser aux points d’attribut qui permettent de faire progresser votre joueur dans le jeu, grâce à une monnaie virtuelle appelée… « VC », qui ne sont pas que les initiales de Vince Carter, mais aussi le sigle pour « Virtual Currency ».

Ce qui est sûr, c’est que cette couverture va le rapprocher de la jeune génération, dont ses enfants font partie, et qui connaissent peut-être moins l’empreinte laissée par « VC » dans l’ombre des Kobe Bryant, Shaquille O’Neal ou Allen Iverson dans les années 2000. Les trois ont d’ailleurs eu leurs « covers » NBA 2K à un moment de leurs carrières.

Pour rappel, l’édition Hall of Fame sera proposée jusqu’au 8 septembre au prix de 149,99 € sur PS5 et PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, et PC.