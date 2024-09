Pour la rentrée, la Zion 3 embarque pour la Voie lactée

Actuellement en Chine en tant qu’athlète « Jordan Brand » aux côtés de Jayson Tatum, Paolo Banchero et Luka Doncic, la superstar des Pelicans Zion Williamson continue de mettre en avant sa chaussure signature. La Zion 3 aura fait de son mieux pour se démarquer cette saison avec la sortie de sa version « M.U.D. » avec un strap recouvrant les lacets, mais aussi des coloris phares comme la Zion 3 « NRG 3D ».

Ce nouveau coloris « Galaxy » devrait également faire mouche. L’empeigne est proche de la version « Sanctuary », parmi les premières à être sorties il y a un an. Il rappelle également celui de la Nike Air Foamposite One de 2012, le thème se rapprochant davantage de l’univers cosmique, entre rose, violet et bleu ciel, toujours accompagné du même motif noir. La semelle intermédiaire également noire est accompagnée d’une semelle extérieure phosphorescente, ce qui la fait donc briller dans la nuit.

Ce coloris « Galaxy» est annoncée pour le 12 septembre au prix de 140 dollars. Il faudra attendre quelques jours supplémentaires pour retrouver ce coloris chez Basket4Ballers.

(Via SneakerNews)