Trayce Jackson-Davis veut surfer sur la saison passée

Parce que son association avec Draymond Green a été très intéressante, Trayce Jackson-Davis a réalisé une première saison en NBA plutôt bonne, avec 7.9 points et 5 rebonds de moyenne. Il a notamment compilé ses meilleures statistiques en deuxième partie de saison.

Il va donc falloir surfer sur cette dynamique et surtout confirmer lors du prochain exercice. « Le travail que j’ai fourni lors de ma première saison a payé à la fin. Je dois construire là-dessus », confirme-t-il. « Il y a clairement de la confiance autour de mon jeu, des gars avec lesquels je joue désormais. Ils savent qu’ils peuvent me faire davantage confiance, et j’ai plus confiance en moi aussi. »

Les promesses de cette saison rookie ont permis à Trayce Jackson-Davis d’être sélectionné dans la « Select Team« , l’équipe d’entraînement montée pour préparer Team USA avant les Jeux olympiques. Affronter au quotidien des LeBron James, Kevin Durant ou Joel Embiid, pour un jeune joueur, c’est forcément bénéfique. « C’était fantastique, génial. C’était vraiment unique de voir ces joueurs ensemble, de jouer contre eux. C’était une sacrée chance d’être là-bas, avec un autre rookie (Brandin Podziemski) », raconte-t-il.

Stephen Curry, Draymond et des soldats : la formule gagnante ?

Ensuite, il a rejoué en Summer League, avant de prendre des vacances pendant quelques semaines. La suite, c’est donc cette deuxième saison en NBA, où il espère être plus agressif offensivement. « Si je peux monter la balle, jouer les actions plus vite, alors l’intérieur ne pourra pas me suivre et ce sera peut-être une opportunité pour Stephen Curry ou Buddy Hield ou Brandin Podziemski. Ce sera dur pour les défenses de gérer ça », estime-t-il.

Visiblement, Trayce Jackson-Davis est optimiste pour les Warriors. Certes, ils ont perdu Klay Thompson cet été et sortent d’une saison sans playoffs mais les 27 victoires durant les 39 derniers matches, lors de la saison 2023/24, laissent penser que ce groupe a un potentiel certain.

« On doit continuer sur la lancée de la fin de saison dernière. On a les éléments, on doit seulement être en bonne santé et poursuivre dans cette voie », insiste l’intérieur. « Quand tout le monde est là, on est vraiment difficile à battre. On a encore un des cinq meilleurs joueurs du monde avec Curry, meilleur shooteur de l’histoire, et un des plus grands défenseurs du monde avec Draymond Green. Son intelligence de jeu est sans égale. Donc, ces deux-là, entourés de joueurs qui savent shooter, passer et faire les petites choses, c’est compliqué à battre. »

Trayce Jackson-Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GOS 68 17 70.2 0.0 56.1 2.0 3.0 5.0 1.2 1.6 0.4 0.7 1.1 7.9 Total 68 17 70.2 0.0 56.1 2.0 3.0 5.0 1.2 1.6 0.4 0.7 1.1 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.