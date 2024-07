Klay Thompson va beaucoup manquer à Trayce Jackson-Davis

Toute la défense du Magic a cru que Klay Thompson allait monter au cercle avec sa main gauche. Mais au dernier moment, l’arrière des Warriors a lâché le ballon par-dessus son épaule pour trouver Trayce Jackson-Davis. Une belle offrande.

Voilà une action parmi d’autres qui illustre le lien dans le jeu existant entre les deux hommes. « C’est un très bon gars, il va beaucoup me manquer », regrette aujourd’hui l’intérieur en référence au départ de son partenaire de jeu.

« On avait une grande synergie sur le terrain et on jouait très bien ensemble. Ce sera différent. J’ai le sentiment d’exceller sur le ‘pick-and-roll’. Klay attirait évidemment deux (défenseurs) lorsqu’il avait le ballon, mais on a un autre gars dans l’équipe qui fait ça très bien en la personne de Steph Curry », rappelle Trayce Jackson-Davis, invité au restaurant, à Las Vegas, par Klay Thompson lorsque Brandin Podziemski et lui ont été draftés.

Le jeune intérieur des Warriors ne pourra plus non plus compter sur la qualité de passe de Chris Paul dont l’aventure avec les Warriors s’est également terminée. Pour digérer au mieux le départ de ces deux hommes, l’intérieur entend passer son été à développer son jeu, dans l’optique de ne plus être qu’une simple menace sur les passes lobées.

Le coach des Warriors en Summer League, Anthony Vereen, le met par ailleurs au défi d’être capable de maintenir son engagement dans le jeu sur de plus grandes séquences : « Peux-tu maintenir ce niveau d’intensité tout le long ? Peux-tu courir en transition, obtenir des paniers faciles et protéger le cercle pendant 30 minutes, au lieu de 15 ou 20 minutes seulement ? »

Trayce Jackson-Davis, qui jouait 17 minutes en moyenne la saison passée, entend toujours demander des tuyaux à Kevon Looney, qui, lui, reste à San Francisco. Le rookie l’avait d’ailleurs supplanté dans le cinq majeur des Warriors.