« Nuit. Nuit. », la nouvelle collection de Stephen Curry

On est sur du troll « level ultimate » de la part de Stephen Curry ! Quelques jours après que le joueur a déposé la marque « Nuit.Nuit. », sa marque « Curry Brand », issue d’Under Armour, vient de mettre en prévente une collection de T-shirts et hoodies avec pour seule inscription « Nuit.Nuit. ».

Il s’agit d’une traduction littérale du slogan « Night, Night » du meneur des Warriors et difficile de faire plus minimaliste avec l’inscription au-dessus du logo « Curry Brand ».

Trois coloris au choix

Le clin d’œil vient célébrer l’extraordinaire performance réalisée par le meneur de Team USA en finale des Jeux Olympiques sur le sol parisien. Auteur de 24 points, Stephen Curry avait mis fin aux derniers espoirs tricolores en assénant un parfait 4/4 à 3-points dans les trois dernières minutes. Il avait alors ponctué son dernier tir réussi de sa célébration « Night, Night » devenue mythique et ô combien de circonstance ce soir là.

Trois coloris sont disponibles, en noir et blanc, blanc et noir et un troisième aux couleurs de Golden State, en bleu et jaune. Le prix du tee-shirt est de 45 dollars, tandis que le hoodie est à 65 dollars. C’est une prévente avec un envoi prévu pour le 11 septembre.

A noter, qu’en parallèle, de nombreuses contrefaçons sont commercialisées, et certaines utilisent même le logo Curry Brand… Comme ce T-Shirt avec le chrono de chacun de ses 3-points inscrits dans le « money time ». Attention aux arnaques.