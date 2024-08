Les Cavaliers donnent enfin sa chance à Luke Travers

Il aura fallu trois saisons et l’ouverture d’une place supplémentaire pour les « two-way contract« pour que Luke Travers signe enfin aux Cavaliers. Choisi en 56e position de la Draft 2022, il n’avait pas intégré l’effectif, sans pour autant être oublié par la franchise puisqu’il avait participé aux trois dernières Summer League avec la franchise.

L’attente a tout de même été longue pour Travers qui avait fait bonne figure lors de sa première Summer League, en 2022. Il aura même eu le temps de changer de club en NBL passant des Perth Wildcats avec qui il a été champion en 2020 au Melbourne United.

Avec Melbourne, Luke Travers tournait en 12 points à 51.6 % de réussite aux tirs et 32.7 % de loin, 7.6 rebonds et 1.9 passe décisive lors des 25 matchs qu’il a disputés, la saison dernière. Plus tôt ce mois-ci, ESPN avait annoncé que le Melbourne United avait libéré l’ailier afin qu’il puisse tenter sa chance en NBA.

Les Cavaliers ont dorénavant leurs trois « two-way contract » signés. Avant Luke Travers, ils avaient renouvelé leur confiance en Emoni Bates et signé JT Thor, auteur de bons Jeux olympiques avec le Soudan du Sud.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.