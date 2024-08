JT Thor a convaincu les Cavaliers

Après trois saisons sans éclat aux Hornets, JT Thor a profité des Jeux olympiques pour se montrer. A 21 ans, l’ailier-fort du Soudan du Sud a terminé la compétition avec 6.7 points et 4.7 rebonds de moyenne, et The Athletic annonce qu’il a convaincu les Cavaliers de lui offrir un « two-way contract« . Deuxième tour de Draft à sa sortie d’Auburn, Thor effectuera des allers-retours entre la NBA et la G-League, et sous la coupe de Kenny Atkinson, il aura l’occasion de prouver qu’il n’est pas qu’un défenseur athlétique.

L’ancien intérieur de Charlotte est le premier « two-way contract » des Cavaliers, qui peuvent encore en signer deux. Cet été, ils ont protégé la place d’Emoni Bates avec une « qualifying offer », mais l’ancien phénomène des lycéens ne l’a pas encore accepté.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

