Espagne : Grenade a joué le premier match de basket en plein air !

La présaison est souvent l’occasion d’essayer de nouvelles choses que ce soit sportivement avec des coachs qui testent de nouveaux 5 de départ ou des nouveaux joueurs. Mais cela peut également être le cas dans l’organisation des rencontres. En NBA, les Lakers joueront par exemple à Palm Springs et Las Vegas, et en Espagne, le club de Grenade a pris le parti d’organiser un match en extérieur, et l’affiche parle même du « premier match de rue ».

Mardi soir, le Coviran Granada recevait ainsi le dernier vainqueur de la BAL, le club angolais de Petro de Luanda pour un match amical en extérieur devant le Palais des Congrès. C’était une première pour le basket espagnol. Les locaux se sont imposés 80 à 67 devant près de 6 000 spectateurs. Une rencontre qui était gratuite pour le public.

❤️ Es martes, casi alcanzamos la medianoche… y en la explanada del Palacio de Congresos de Granada hay casi 6.000 almas disfrutando del primer partido profesional de baloncesto en la calle en España. No te pido que me lo superes, iguálamelo. @CoviranGranada pic.twitter.com/7iKt0oOYwx — Liga Endesa (@ACBCOM) August 27, 2024

Un match sur un porte-avion en NCAA

Aux Etats-Unis, aussi, on a déjà testé de jouer en extérieur et les Phoenix Suns en sont des spécialistes. Dès 1972, lors d’un match de présaison les Suns avaient rencontré les Bucks dans un stade de baseball à Porto Rico. Face à la difficulté de prévoir les conditions climatiques, la NBA avait laissé de côté l’idée jusqu’en 2008.

Les Suns avaient alors rencontré les Nuggets à l’Indian Wells, où se déroule le célèbre tournoi de tennis. Ils avaient remis le couvert les deux années suivantes en y rencontrant les Warriors et les Mavericks.

En WNBA, c’est carrément un match de saison régulière qui s’est joué en plein air, lors de la saison 2008. Au Arthur Ashe Stadium qui accueille habituellement la finale de l’US Open à New York, le Liberty s’était alors incliné face au Fever de Tamika Catchings.

En 2011, la NCAA était allée encore plus loin . Les Tar Heels de Tyler Zeller et Harrison Barnes avaient affronté les Spartans de Draymond Green sur un porte-avion lors du premier match du Carrier Classic. En 2022, un nouveau match avait eu lieu sur un porte-avion à l’occasion de l’armistice de 1918 et du « Veterans Day » aux Etats-Unis, et Gonzaga et Michigan State s’étaient affronté sur le pont de l’USS Abraham Lincoln.