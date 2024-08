Finalement, les Pelicans conservent Matt Ryan

À peine trois jours après avoir décidé de ne pas valider les deux dernières années de son contrat, les Pelicans ont finalement choisi de récupérer Matt Ryan pour la saison 2024–25, annonce The Athletic. En l’occurrence, il obtient un bail d’un an et il s’agit surtout d’une restructuration contractuelle.

Joueur de rotation, l’ailier de 27 ans s’était distingué par sa grosse adresse au tir extérieur, à plus de 45% de réussite de moyenne dans le domaine (pour 5.4 points). Une adresse qui lui avait permis de parapher un contrat de trois ans en avril dernier, alors qu’il était arrivé avec un simple « two-way contract« .

La saison prochaine, Matt Ryan sera en concurrence avec Brandon Ingram, Trey Murphy III, Herb Jones ou encore Jeremiah Robinson-Earl au poste 3. Quant aux Pelicans, ils possèdent bien leurs 15 joueurs sous contrat garanti et, à moins d’un échange, ils repartiront avec un groupe quasiment inchangé par rapport à 2023–24.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Matt Ryan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BOS 1 5 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 2022-23 * All Teams 34 9 37.0 38.1 83.3 0.1 0.7 0.8 0.5 0.8 0.2 0.2 0.0 3.6 2022-23 * MIN 22 8 42.4 38.8 85.7 0.1 0.5 0.6 0.6 0.6 0.1 0.2 0.1 3.4 2022-23 * LAL 12 11 30.6 37.1 80.0 0.2 1.0 1.2 0.3 1.2 0.2 0.3 0.0 3.9 2023-24 NOP 28 14 43.4 45.1 92.9 0.2 1.2 1.4 0.6 1.1 0.2 0.7 0.0 5.4 Total 63 11 39.8 41.1 88.5 0.2 0.9 1.1 0.5 0.9 0.2 0.4 0.0 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.