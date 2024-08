Pour le « Mamba Day », Los Angeles se met aux couleurs de Kobe Bryant

Ce 23 août, Kobe Bryant aurait dû souffler ses 46 bougies, et Los Angeles célèbrera samedi le traditionnel « Mamba Day ». Une journée dédiée à Kobe, inaugurée le 24 août 2016, quatre mois après sa retraite sportive.

Référence à ses deux numéros de maillots portés aux Lakers, le 8 et le 24, cette journée hommage avait été décrétée par l’ancien maire de la ville, Eric Garcetti, et depuis sa disparition dans un tragique accident d’hélicoptère, le 26 janvier 2020, l’événement a pris une autre tournure.

A l’occasion du « Mamba Day », Los Angeles s’est ainsi refait une beauté. La grande roue de Santa Monica sera illuminée aux couleurs des Lakers pour afficher les numéros 8 et 24 du « Black Mamba ». Nike a sorti plusieurs panneaux publicitaires de Kobe Bryant dans la ville. Sur ces panneaux, on peut y retrouver le slogan « No time to lose » en référence aux prochains Jeux olympiques qui auront lieu à Los Angeles en 2028.

Downtown LA with a Mamba Makeover #MambaMentality pic.twitter.com/IkcdIBpp2z — ESPN Los Angeles (@ESPNLosAngeles) August 22, 2024

Un évènement dépassant le basket

Nike a également installé un terrain au cœur de la ville à l’occasion de la seconde édition de la Mamba League Invitational, un tournoi sur deux jours avec certains des meilleurs lycéens du pays.

Ces évènements dépassent le simple cadre du basket, puisque l’équipe de baseball de Los Angeles, les Dodgers rendront une nouvelle fois hommage à Kobe Bryant en offrant aux fans un maillot spécial, semblable à celui porté par les Lakers lors du « Mamba Day » 2020 dans la bulle.

The Dodgers are giving away an exclusive Kobe Bryant jersey at their game on Aug. 25th pic.twitter.com/MISrSif5uv — MLB (@MLB) July 24, 2024

Pour rappel, une deuxième statue de Kobe Bryant avait été dévoilée devant la Crypto.com Arena, plus tôt ce mois-ci. Cette dernière célébrait le lien qu’il avait pour sa fille Gianna.