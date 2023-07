En bon citoyen de la ville de Los Angeles, Kobe Bryant avait pris pour habitude de soutenir les autres franchises sportives professionnelles de la ville, et les Dodgers (MLB) en faisaient évidemment partie.

À l’occasion de leur « Lakers Night » annuelle, le 1er septembre prochain face aux Braves d’Atlanta, les Dodgers vont à leur tour rendre hommage à Kobe Bryant, décédé avec sa fille Gianna et sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020. Les fans présents au match se verront en effet offrir une tenue des Dodgers en mode « Black Mamba », inspirée du maillot du même nom porté par les Lakers en 2019/20.

Celle-ci sera en noir avec un imprimé peau de serpent sur lequel on retrouvera le logo des Dodgers au niveau de la poitrine, et les deux numéros portés par Kobe Bryant lors de sa carrière en NBA, le 8 à l’avant et le 24 à l’arrière floqué du nom « Bryant », en jaune et noir. On distingue également le logo des Lakers sur l’épaule gauche.