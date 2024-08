L’amour de Kobe Bryant pour sa fille Gianna mis en avant avec la deuxième statue

C’est une expression qui collait, avec plaisir, à Kobe Bryant depuis qu’il avait pris sa retraite en 2016. Père de quatre filles, l’ancien joueur des Lakers était un « Girl Dad », une sorte de « papa poule » pour ses filles. C’est cette facette de sa personnalité que la deuxième statue présentée sur le parvis de la Crypto.com Arena vendredi honore.

On y voit en effet Kobe Bryant qui embrasse sa fille Gianna, avec des ailes d’ange derrière eux. Une référence – assumée avec les vêtements – au dernier passage de l’ancien arrière de Los Angeles dans la salle des Lakers, le 29 décembre 2019, quelques semaines avant son décès.

Une plaque est présente devant la statue et on peut y lire une citation de Kobe Bryant, qualifié de « Most Valuable Girl Dad » : « Gianna est un monstre. Elle est meilleure que moi à son âge. Elle a le truc. Les filles sont incroyables. J’aimerais avoir cinq filles de plus si je le pouvais. Je suis un papa poule avec elles. »

« Construisons la nouvelle génération d’athlètes. C’est que ce Gigi et Kobe voudraient que l’on fasse »

Toujours sur cette plaque, Gianna Bryant est décrite comme une « icône qui peut inspirer les filles dans le sport » quand son père est vu comme « un supporter fier des femmes dans le sport ». C’est sur ce point que Vanessa Bryant a souhaité revenir lors de la cérémonie privée.

« On fut confronté à une dure réalité : même si Gianna était ou pouvait être une grande joueuse, même si son père lui avait appris à jouer, même si elle jouait exactement comme Kobe, elle n’aurait pas eu les mêmes avantages et les mêmes possibilités que son père et les jeunes hommes, parce qu’elle est une fille. C’est à ce moment-là que le défi de changer la perception du sport féminin a commencé dans notre foyer », commente la veuve de Kobe, qui fut un grand défenseur de la WNBA.

Vanessa Bryant donne donc un conseil à tous les pères. « Je vous le demande : donnez aux jeunes filles du temps, du soutien aussi. Il faut leur dire qu’elles peuvent faire tout ce que les hommes peuvent faire, voire les dépasser. Car elles le peuvent et le feront […] Parfois, on a seulement besoin qu’une personne croît en nous. Emmenez les filles voir les femmes faire du sport, achetez des billets pour les matches si vous le pouvez. Regardez les matches féminins à la télévision, avec vos filles, nièces, cousines. Si les jeunes filles peuvent observer des femmes, elles auront conscience de leur potentiel, que leurs ambitions ne sont pas seulement des rêves mais des réalités. Construisons la nouvelle génération d’athlètes. C’est que ce Gigi et Kobe voudraient que l’on fasse. »