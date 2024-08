Une deuxième statue de Kobe Bryant doit être inaugurée ce vendredi

La deuxième statue d’une série de trois rendant hommage à Kobe Bryant devrait être inaugurée aujourd’hui devant la salle des Lakers. Une première statue avait déjà été dévoilée, il y a six mois. Cette dernière rendait hommage au match à 81 points du « Black Mamba ».

La première des trois statues de Kobe Bryant n’était pas passée inaperçue, et avait même été retouchée, puisque des erreurs typographiques avaient été repérées sur le socle, à l’endroit où est gravée la feuille de match. Le nom de Jose Calderon avait notamment été écorché en « Jose Calderson ».

La deuxième statue, elle, représentera Kobe Bryant et sa fille « Gigi », tous deux décédés dans cet accident d’hélicoptère qui avait coûté la vie à sept autres personnes, il y a quatre ans. Comme pour la première des trois statues dévoilée le 8 février dernier, la date d’inauguration n’est pas anodine. Le 2 août (02/08/24) joue sur les numéros de maillot portés par Kobe Bryant aux Lakers, le 8 et le 24, et sur le numéro 2 porté par sa fille, Gianna.

Une dernière statue devrait être dévoilée durant la saison prochaine, selon ESPN. Cette fois-ci, elle mettra en scène Kobe avec le numéro 24 des Lakers.