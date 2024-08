« Just Do It », la réponse en chanson de Jaylen Brown à Nike

La brouille a été révélé au grand jour lorsque Team USA a préféré Derrick White au MVP des Finals pour remplacer Kawhi Leonard. Jaylen Brown avait publiquement accusé l’équipementier Nike de jouer un rôle dans sa non-sélection pour les Jeux olympiques, en réponse à son soutien à Kyrie Irving lorsque ce dernier avait été « coupé » par la marque à la virgule.

Ces accusations ont été démenties à plusieurs reprises par Grant Hill, le GM de Team USA. D’abord en ironisant sur le fait qu’il avait joué lui-même pour les Etats-Unis avec des Fila aux pieds. Puis, en expliquant que la décision était purement sportive, et que c’est une question « d’équilibre » dans l’effectif, et qu’il n’y avait pas de plan anti-Brown.

Une rupture amoureuse comme métaphore ?

On ne sait pas si Jaylen Brown a été convaincu par les explications de Grant Hill, mais difficile de ne pas penser à Nike en découvrant ce morceau avec A$AP Ferg, intitulé Just Do It. S’il ne cite jamais le nom de la marque à la virgule, Jaylen Brown reprend néanmoins le fameux slogan de Nike, et le début du clip le montre devant un flash info qui évoque sa non-sélection pour les Jeux olympiques.

Dans le clip, Jaylen Brown se met en scène recevant un message de rupture (comme sa rupture avec Team USA ?) mais il assure que « Balling ain’t the only thing I know » à savoir, « Jouer au basket n’est pas la seule chose qu’il connaisse ».

Avant lui, Damian Lillard avait déjà réglé ses comptes en chanson, et le meneur des Bucks n’a rien à craindre : il reste le meilleur des rappeurs parmi les sportifs.