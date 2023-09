Damian Lillard règle ses comptes en chanson

Rappeur doué sous le pseudo de Dame D.O.L.L.A, Damian Lillard n’allait pas se contenter d’un simple tweet ou d’un message sur Instagram pour faire ses adieux à Portland, ses habitants et son public. Pour le meneur All-Star, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre, et il a mis en ligne le morceau « Farewell » pour exprimer ses sentiments sur ce transfert.

Dans la deuxième partie de la chanson, Lillard cible les nouveaux dirigeants, et prend les fans à témoin.

You live and learn, and I know it // On vit et on apprend, et je le sais

That’s why I roll with punches // C’est pour cette raison que j’encaisse les coups

With each attack, all of my gifts you see grows in abundance // À chaque attaque, tous mes dons que tu vois grandissent en abondance

It gets spicy when a nigga get told he was munching // Cela devient chaud quand on dit à un mec qu’il est un croqueur

When you play with good people, your goals is the dungeon // Quand tu joues avec les bonnes personnes, ton objectif est le donjon

I could never get replaced, they’ll know sooner than later // Je ne serai jamais remplacé, ils le sauront tôt ou tard

A arrow pointed at who assumed it was greater // Une flèche en direction de celui qui pensait qu’il était le plus grand

Amazing what I get in return for this labor // C’est dingue ce que j’ai eu en retour pour ce travail

I continue leaving trails, but won’t be for the blazers // Je continue à laisser une trace, mais ce ne sera pas pour les Blazers

To the fans, man I love you, its unconditional // Aux fans, je vous adore et c’est inconditionnel

Reasons for me leaving the citys nothing typical // Les raisons de mon départ n’ont rien de typique

So it’s imperative not to believe the narrative // Il est donc impératif de ne pas croire ce qu’on raconte

Just know that what I left is better than what I inherited // Dites-vous juste que ce que je laisse est mieux que ce qu’on m’avait donné

I leave at peace because I know at the end that this is business // Je pars en paix parce que je sais qu’au final, ce n’est que du business

Hope you remember all of the things you got to sit and witness // J’espère que vous vous souviendrez de toutes les choses dont vous avez été témoins

In the future man, I hope that we greet with hugs and kisses // Dans le futur, j’espère qu’on se prendra dans les bras et qu’on s’embrassera

But you should know that they the ones who chose another mission // Mais vous devez savoir que ce sont eux qui ont choisi cette autre mission