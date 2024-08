Aleksa Avramovic intéresserait les Hawks et les Clippers

Comme Guerschon Yabusele, Aleksa Avramovic est l’une des révélation des Jeux olympiques de Paris, et le Serbe serait sur les tablettes de deux franchises. Selon Ozon Press, un quotidien serbe, le récent médaille de bronze intéresserait ainsi les Hawks et les Clippers. Elu Meilleur défenseur du tournoi olympique, Avramovic a compilé 10.5 points, 2.5 rebonds, 3.2 passes et 1.7 interception de moyenne aux JO.

A 29 ans, le coéquipier de Nikola Jokic et Bogdan Bogdanovic s’est révélé sur le tard, et il n’a jamais été drafté. Sur le plan contractuel, il appartient au CSKA Moscou dont le camp d’entraînement débute le 26 août. Comme Yabusele, il dispose d’une clause de sortie pour rejoindre la NBA, mais elle n’est valable que jusqu’à mardi.

Deux obstacles majeurs

Par ailleurs, les Clippers et les Hawks possèdent déjà 15 joueurs sous contrat pour la saison prochaine, et les deux franchises seraient donc dans l’obligation de se séparer d’un joueur pour le signer.

En clair, les obstacles sont multiples, et à 29 ans, ce n’est pas du tout certain que Avramovic débarque en NBA. Idem pour Yabusele dont le nom circulerait du côté des Cavaliers, sans rien de vraiment concret pour l’instant.