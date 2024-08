Programmation TV : Tyrese Haliburton a été entendu !

Tyrese Haliburton avait plusieurs fois affiché son mécontentement de voir son équipe être si peu diffusée à la télévision nationale. Depuis trois saisons, les Pacers n’avaient en effet droit qu’à un match par an sur une antenne nationale, un bilan à peine bonifié par le bon parcours d’Indiana dans la première NBA Cup. Au soir du seul match diffusé sur TNT, fin janvier face à Boston, leur futur adversaire en finale de conférence, le médaille d’or olympique en avait ainsi remis une couche.

« Je suis heureux de passer à la télévision, et c’est le cas à chaque fois qu’on passe à la télévision nationale. Je suis sûr que Boston s’en fiche. Ils sont sur TNT tous les soirs. Mais je pense que c’est ce qui est plaisant pour nous, c’est que les gens vont davantage regarder notre équipe. Comme l’a dit Roy Hibbert, les gens ne nous regardent pas jouer, alors je pense que ce sera cool pour nous de passer à l’échelle nationale. Tout vient avec la victoire. Je suis sûr que l’année prochaine, nous aurons beaucoup plus de matchs sur les chaînes nationales, simplement grâce à ce que nous produisons sur le terrain ».

Tyrese Haliburton et l’ensemble de la communauté des Pacers attendaient donc avec impatience la sortie du calendrier TV de la saison 2024-2025 pour voir l’évolution de leur médiatisation à la TV nationale après un bel exercice conclu en finale de conférence face au futur champion NBA.

Il faut croire que Tyrese Haliburton a été entendu puisque les Pacers seront diffusés à neuf reprises sur la télévision nationale en 2024-2025, cinq fois sur ESPN, quatre sur TNT. C’est le meilleur score de la franchise d’Indianapolis depuis la saison 2018-2019 (douze matchs). Si on ajoute NBA TV, accessible à tout le monde, ce chiffre monte même à 14.

Un match à Paris pour couronner le tout

Deux matchs sont notamment programmés pour la première semaine de compétition avec un « rematch » de la demi-finale de conférence sur le parquet des Knicks le 25 octobre, puis de la finale de conférence à l’occasion de la réception des Celtics le 30 octobre.

Le match de groupe de la NBA Cup face aux Bucks, avec qui Indiana nourrit un début de rivalité, sera également attendu le 22 novembre sur ESPN.

Pour rappel, les hommes de Rick Carlisle ont également été mis à l’honneur sur la scène internationale puisqu’ils affronteront les Spurs à Paris les 23 et 25 janvier dans le cadre du « NBA Paris Game », et un match sera retransmis sur ESPN et NBA TV. Là aussi, ce sera une superbe occasion pour les Pacers d’occuper le devant de la scène médiatique, comme ce sera le cas le 26 mars à domicile face aux Lakers, rencontre également diffusée sur ESPN.

Pour TNT, les quatre matchs sont la réception de Cleveland le 14 janvier, celle des Knicks le 11 février, des Bucks le 11 mars et à nouveau des Cavs le 10 avril. Viendront peut-être ensuite les playoffs, où il faudra encore briller pour maintenir en terme de diffusion à la télé nationale…