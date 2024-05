Tyrese Haliburton motivé par une reprise devant les caméras de la télévision nationale

La terre a tremblé à Indiana le 8 janvier dernier lors de la réception de Boston, lorsque Tyrese Haliburton s’est écroulé sur le parquet, victime d’une glissade, synonyme d’élongation des ischio-jambiers. Le meneur des Pacers s’est fait une belle frayeur et après une reprise manquée face aux Blazers, pour la première de Pascal Siakam, il devrait reprendre pour de bon ce mardi.

Après avoir pleinement pris part à l’entraînement de lundi, tous les voyants seraient au vert pour lui permettre de revenir ce soir. Hasard du calendrier, ce sera encore face à Boston, mais dans le Massachusetts cette fois.

« Le plan est de jouer ce mardi », a-t-il confié hier. « Je vais voir comment je me sens le matin quand je me réveille. C’est ce qui dictera la réponse. Mais je me sens bien, prêt à y aller. L’équipe médicale a fait du bon travail pour me préparer à revenir. J’espère être prêt ».

Les Pacers ont limité les dégâts sans lui

Son coach Rick Carlisle a confirmé la bonne nouvelle et se réjouit de pouvoir bénéficier de son arme principale, même si le reste de l’équipe a très bien résisté en son absence, remportant six de ses dix matchs. Car son retour ouvre simplement de nouvelles perspectives.

« Il s’est entraîné avec un groupe de gars. Aujourd’hui, il s’agissait plutôt d’un entraînement allégé pour les gars qui ont joué. Nous avons fait une séance d’entraînement de vingt minutes avec certains des joueurs les moins actifs. Il s’est bien débrouillé. Si tout se passe bien et qu’il se sent bien ce mardi, alors c’est possible », a confié le coach d’Indiana avant de revenir sur l’importance de son meneur dans son dispositif. « Les autres joueurs ont fait du bon travail. Ils se sont améliorés. Ils ont appris. Ils ont traversé différentes épreuves. Des blessures aux responsabilités plus importantes, tout y est passé. Ils se sont toujours très bien débrouillés. Mais Tyrese fait partie de ces joueurs avec lesquels, lorsqu’ils sont sur le terrain, les choses fonctionnent mieux, par nature. C’est une autre raison pour laquelle son retour est important ».

Remis à 100% et surmotivé

Tyrese Haliburton a également évoqué son premier retour du 19 janvier pour le premier match de Pascal Siakam sous ses nouvelles couleurs afin d’affronter Portland. Le test n’a tout simplement pas été concluant, et le joueur avait fini la rencontre en boitillant. Il lui a donc fallu dix jours de plus pour se remettre.

« Tout au long du match, j’avais ressenti des douleurs et des gênes. À ma connaissance, je ne pouvais pas aggraver la blessure en jouant, alors j’ai continué à jouer. Mon corps n’a pas réagi comme je le souhaitais. J’avais très mal après le match, alors j’ai dû revenir à la case départ et trouver ce que nous pouvions faire de mieux ».

Dix jours plus tard, Tyrese Haliburton a des fourmis dans les jambes et meurt d’envie de retrouver les parquets, surtout pour retrouver Boston dans ce contexte. La rencontre de ce soir est en effet la seule des Pacers programmée à la télévision nationale. Si l’on excepte la finale du tournoi NBA…

« Je suis heureux de passer à la télévision, et c’est le cas à chaque fois qu’on passe à la télévision nationale. Je suis sûr que Boston s’en fiche. Ils sont sur TNT tous les soirs. Mais je pense que c’est ce qui est plaisant pour nous, c’est que les gens vont davantage regarder notre équipe. Comme l’a dit Roy Hibbert, les gens ne nous regardent pas jouer, alors je pense que ce sera cool pour nous de passer à l’échelle nationale. Tout vient avec la victoire. Je suis sûr que l’année prochaine, nous aurons beaucoup plus de matchs sur les chaînes nationales, simplement grâce à ce que nous produisons sur le terrain ».

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.