Angel Reese rejoint aussi la ligue Unrivaled

Comme la saison WNBA se déroule de mi-avril à octobre, de nombreuses joueuses partent en Europe pour jouer pendant l’intersaison. Une pratique qui pourrait fortement diminuer pour une poignée d’entre elles, comme Angel Reese qui rejoindra la nouvelle ligue de 3×3, Unrivaled.

Créée par les championnes olympiques Napheesa Collier et Breanna Stewart, Unrivaled veut s’imposer comme une deuxième saison dans le calendrier du basket féminin. Surtout, la nouvelle ligue compte bien proposer à ses 30 joueuses le « salaire moyen le plus élevé de l’histoire des ligues du sport professionnel féminin » grâce à ses investisseurs (Carmelo Anthony, Steve Nash, Megan Rapinoe, etc…) et ses partenaires.

Ainsi, Angel Reese, la nouvelle reine du « double-double », rejoindra la ligue pour sa première saison qui commencera en janvier 2025 à Miami. Et ce, pour un salaire de 250 000 dollars.

Trois autres rookies rallieront Unrivaled

« Pouvoir être à Miami de janvier à mars, sans avoir à aller à l’étranger », répond Reese sur ses motivations. « Personne ne veut aller à l’étranger. Beaucoup d’entre nous ne veulent jamais avoir à aller à l’étranger, mais certaines personnes doivent malheureusement y aller, donc il s’agit de pouvoir gagner six chiffres en trois mois, d’être logées à Miami, et de simplement progresser. »

Rejoindre Unrivaled sera également l’occasion pour Angel Reese de découvrir un autre format de compétition que le 5 contre 5.

« C’est incroyable de pouvoir deux grandes joueuses qui commencent quelque chose », poursuit-elle. « Le 3 contre 3 est quelque chose que j’aime faire, et même si je n’ai pas pu jouer en compétition je pense que je peux travailler certaines de mes compétences individuelles. Je suis donc très enthousiaste pour ça. »

Outre Angel Reese, d’autres stars de WNBA ont d’ores et déjà décidé de s’engager dans la ligue de 3×3. Parmi elles, on compte Breanna Stewart, Napheesa Collier, Chelsea Gray, Arike Ogunbowale, Jewell Loyd, Kelsey Plum, Rhyne Howard, Kahleah Copper, Jackie Young, et Dearica Hamby. Dans un tweet, Collier avait également précisé que trois autres rookies devraient faire partie de la ligue. Reste à voir si Caitlin Clark en fera partie…