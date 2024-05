Megan Rapinoe, Steve Nash et Carmelo Anthony investissent dans « Unrivaled », une nouvelle ligue féminine

Breanna Stewart et Napheesa Collier ont décidé de s’associer pour créer « Unrivaled », une ligue féminine de 3×3 dont la première saison débutera en janvier 2025, du côté de Miami.

Comme ses fondatrices l’annonçaient il y a des mois, l’idée est de créer une « deuxième saison » dans l’année pour les joueuses WNBA, comme alternative aux championnats européens et leur permettre de rester à temps plein aux Etats-Unis. Grâce « au salaire moyen le plus élevé de l’histoire des ligues du sport professionnel féminin ».

Un salaire moyen élevé car il n’y aura que 30 joueuses, réparties dans six équipes, dans cette nouvelle ligue.

Et parce que de nombreux investisseurs, prestigieux, ont également décidé de soutenir le projet, comme les footballeuses Megan Rapinoe et Alex Morgan, Steve Nash, Carmelo Anthony, le coach de Connecticut Geno Auriemma, l’acteur Ashton Kutcher ou les anciens présidents de ESPN et de Turner, John Skipper et David Levy.

Des matchs plus courts et plus intenses

« Le basket féminin est actuellement à un point tournant… mais malheureusement, la majorité de l’argent que nous gagnons se fait en dehors du terrain », explique Napheesa Collier au Washington Post. « Nous voulons donc changer cela… et gagner de l’argent en jouant au basket. »

« Unrivaled » entend notamment profiter de l’arrivée dans le monde professionnel du phénomène Caitlin Clark, qui attire les projecteurs médiatiques et les fans devant leur télévision, même si on ne sait pas si cette dernière y participera. La ligue souhaite en tout cas proposer un format adapté à la nouvelle génération de fans, avec des matchs plus courts mais plus intenses, disputés sur un terrain aux dimensions réduites (et donc sur deux paniers).

« Beaucoup de nouvelles ligues ont été lancées et n’ont pas rencontré de succès », explique David Levy, l’ancien président de Turner. « Il y a de nombreuses raisons à cela, qu’il s’agisse de l’aspect opérationnel ou du talent sur le terrain. Là, il faut se rappeler qu’il ne s’agit pas de noms que personne ne connaît. Ce sont les meilleures joueuses de basket du monde qui vont s’affronter dans une compétition à trois-contre-trois. »

Pour assurer l’engagement des fans, les stars signeraient d’ailleurs des contrats sur plusieurs saisons alors qu’il faudra tout de même voir comment les fans pourront suivre les rencontres, et quels sponsors s’impliqueront.