Une carte collector avec les signatures de LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant

Pour fêter la victoire américaine aux Jeux olympiques de Paris, la marque Topps commercialise une carte de LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant, pour 11 dollars et 99 cents. Petite précision : parmi les acheteurs de cette carte, il va y avoir un sacré chanceux. En effet, dans le lot, la marque va glisser une carte avec les signatures des trois légendes de la NBA !

« Cette carte rend hommage à cet incroyable moment des Jeux, où trois des plus grands joueurs du monde ont joué ensemble pour ramener la médaille d’or », souligne Clay Luraschi, vice-président de Topps, pour ESPN. « La particularité, c’est qu’il y a une version classique et une version avec autographe. C’est la première fois que ces trois joueurs signent la même carte. Donc c’est unique. »

On peut acheter cette carte depuis samedi et jusqu’à ce mardi, 18h20, heure de la conférence Est aux États-Unis. Ainsi, dans dix jours, un acheteur recevra la carte signée par LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant. Les autres, eux, devront se contenter de la carte classique.

Pour moins de douze dollars, quelqu’un aura donc une carte unique et qui va valoir rapidement, peut-être même est-ce déjà le cas, des millions de dollars ! Pour rappel, une carte du « King » avait approché les deux millions de billets verts… « Elle est facilement au million », annonce Ken Goldin, fondateur et président exécutif de Goldin, entreprise qui gère beaucoup de ventes aux enchères.