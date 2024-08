Globe-trotter, Hugo Besson va découvrir la Turquie

Décidément, la stabilité n’est pas le fort de Hugo Besson. Le Français n’a que 23 ans mais il voyage à travers l’Europe depuis maintenant trois ans. Petit rappel de son parcours : il a commencé en France, avant de filer en Australie en 2021, puis d’être drafté en 2022 par les Pacers avant d’être envoyé à Milwaukee.

Discret en Summer League, il avait rebondi aux Mets 92, avec Victor Wembanyama, en 2022/23. La suite ? Une présaison en Espagne, avec Baskonia, puis direction la Serbie, à Belgrade, avec le KK FMP, pour deux saisons.

Mais finalement, Hugo Besson n’effectue même pas une année complète et il rejoint l’Italie et Varèse en février dernier. Cela ne durera pas bien longtemps puisqu’on a appris qu’il avait signé un contrat avec le club turc de Manisa Buyuksehir Belediye Spor !

L’arrière continue donc son tour du monde et son avenir ne semble toujours pas s’écrire en NBA, où ce sont les Bucks qui possèdent ses droits.

On peut aussi noter qu’un autre tricolore change de maillot ces derniers jours : Thomas Heurtel, écarté de l’équipe de France pour avoir signé avec un club russe après le début de la guerre en Ukraine, a quitté le Zenit Saint-Petersbourg.