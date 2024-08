« L’Assassin silencieux ». Sur cet olympiade, c’est le surnom que l’on pourrait donner à Devin Booker. Jamais mis dans la lumière, l’arrière All-Star des Suns a pourtant été très efficace avec ses 11.7 points à 57% aux tirs en 22 minutes par match, mais aussi ses 3.3 passes et 2.7 rebonds de moyenne. Comme en finale avec ses 13 points en première mi-temps pour aider les Etats-Unis à rejoindre les vestiaires avec huit points d’avance.

Comme Stephen Curry, LeBron James ou encore Kevin Durant ont pris quasiment toute la lumière, Steve Kerr a tenu à lui rendre hommage, avant de quitter la conférence d’après-match. « Une dernière chose : Devin Booker est un joueur de basket extraordinaire. Il a été incroyable tout au long de ce parcours. Ce qu’il fait, match après match, est d’une solidité à toute épreuve. Il a complètement changé son rôle entre la NBA et aujourd’hui. Personne n’a posé de questions sur lui, mais il a été notre MVP caché. Je tenais à le dire ».

Une expérience inoubliable

Comme beaucoup de ses coéquipiers, Devin Booker s’est mis au service du groupe. On l’a vu mener le jeu. On l’a beaucoup vu jouer sans ballon, multipliant les fausses pistes. On l’a aussi vu se frotter à ses adversaires, comme en finale avec Guerschon Yabusele.

Une véritable implication pour aller chercher sa deuxième médaille d’or olympique. La plus belle selon lui.

« Cette première expérience était totalement différente de la première » a-t-il expliqué. « Je n’enlève rien à la première, mais il y avait cette ambiance, et puis évidemment Stephen et LeBron qui nous rejoignent… Cette expérience sera toute en haut parmi toutes celles que j’ai vécues dans ma vie. »