Les Etats-Unis ont attaqué de la meilleure des manières les JO 2024, et les voilà à une marche de la finale. Certains comparent même la richesse de son effectif à la Dream Team de 1992. Mais dans cet épisode, Histoire(s) de basket s’intéresse au pire de ce que Team USA a pu offrir. La plus grosse déception américaine depuis que les joueurs NBA viennent sur les terrains internationaux.

Bien sûr, on écarte celle de 1998 composée de joueurs de second rang. À l’époque, la NBA était en grève et les stars de la NBA ne pouvaient pas participer à la Coupe du monde… En revanche, en 2019, il n’y a pas de grève.

Après les succès en 2010 puis en 2014, les Etats-Unis peuvent réaliser le premier triplé de l’histoire de la Coupe du monde. Sauf que le projet a vite tourné au fiasco avec une affreuse septième place dans la compétition internationale.

N’oubliez pas de vous abonner à Histoire(s) de Basket pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur vos applications. Plus d’une soixantaine d’épisodes sont en ligne ! Notamment les derniers, consacrés à la troupe de Team USA 1984, menée par Michael Jordan, à la belle finale entre la France et Team USA en 2000 ou au Dunk du siècle signé Vince Carter sur Fred Weis.

L’épisode – La pire Team USA de l’histoire !?

