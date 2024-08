Finalement, Charles Barkley jouera les prolongations avec TNT

Malgré des efforts pour égaler l’offre d’Amazon et ainsi tenter de rester diffuseur de la NBA à partir de la saison 2025/26, TNT n’a pas obtenu gain de cause, la chaîne ayant tout de même tenté un dernier recours devant la justice. Dès lors, l’émission « Inside The NBA » est en voie d’extinction, même si elle pourrait être récupérée par une autre chaîne. Prenant les devants, Charles Barkley avait annoncé sa retraite à l’issue de la saison prochaine.

Finalement, quelques semaines après cette annonce, le consultant de TNT revient sur ses propos et précise qu’il poursuivra l’aventure.

« J’aime ma famille de TNT Sports. Ma première priorité a toujours été et sera toujours notre staff et le fait de garder tout le monde ensemble le plus longtemps possible », explique-t-il ainsi dans un communiqué. « Je me réjouis de continuer à travailler avec eux, à la fois sur les émissions actuelles et sur les nouvelles que nous développerons ensemble à l’avenir. »

Pour rappel, il reste plusieurs années de contrat à Charles Barkley, qui avait prolongé en 2022 pour dix ans avec TNT. Avec un salaire énorme puisqu’on parle de 20 millions de dollars annuels…

« C’est le seul endroit pour moi. J’ai été impressionné par l’équipe dirigeante qui se bat avec acharnement, qui a été agressive pour ajouter de nouvelles choses à TNT Sports, ce qui m’enthousiasme beaucoup. Je vais donner tout ce que j’ai pour qu’on puisse divertir les fans durant les années à venir », lance le MVP 1993.

Pas de retraite donc pour Charles Barkley qui a déjà plusieurs fois annoncé quitter la télévision, avant de changer d’avis. Mais que fera-t-il sur TNT si la chaîne perd la NBA ? Les dirigeants de Warner Bros. Discovery penseraient transformer l’émission pour en faire un show sportif qui traiterait les sports majeurs US, et pas seulement la NBA.

Charles Barkley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1984-85 PHL 82 29 54.5 16.7 73.3 3.2 5.3 8.6 1.9 3.7 1.2 2.6 1.0 14.0 1985-86 PHL 80 37 57.2 23.0 68.5 4.4 8.4 12.8 3.9 4.2 2.2 4.4 1.6 20.0 1986-87 PHL 68 40 59.4 20.2 76.1 5.7 8.9 14.6 4.9 3.7 1.8 4.7 1.5 23.0 1987-88 PHL 80 40 58.7 28.0 75.1 4.8 7.1 11.9 3.2 3.5 1.3 3.8 1.3 28.3 1988-89 PHL 79 39 57.9 21.6 75.3 5.1 7.4 12.5 4.1 3.3 1.6 3.2 0.9 25.8 1989-90 PHL 79 39 60.0 21.7 74.9 4.6 6.9 11.5 3.9 3.2 1.9 3.1 0.6 25.2 1990-91 PHL 67 37 57.0 28.4 72.2 3.9 6.3 10.2 4.2 2.6 1.6 3.1 0.5 27.6 1991-92 PHL 75 38 55.2 23.4 69.5 3.6 7.5 11.1 4.1 2.6 1.8 3.1 0.6 23.1 1992-93 ★ PHX 76 38 52.0 30.5 76.5 3.1 9.1 12.2 5.1 2.6 1.6 3.1 1.0 25.6 1993-94 PHX 65 35 49.5 27.0 70.4 3.1 8.1 11.2 4.6 2.5 1.6 3.2 0.6 21.6 1994-95 PHX 68 35 48.6 33.8 74.8 3.0 8.1 11.1 4.1 3.0 1.6 2.2 0.7 23.0 1995-96 PHX 71 37 50.0 28.0 77.7 3.4 8.1 11.6 3.7 2.9 1.6 3.1 0.8 23.2 1996-97 HOU 53 38 48.4 28.3 69.4 4.0 9.5 13.5 4.7 2.9 1.3 2.7 0.5 19.2 1997-98 HOU 68 33 48.5 21.4 74.6 3.5 8.1 11.7 3.2 2.8 1.0 2.2 0.4 15.2 1998-99 HOU 42 36 47.8 16.0 71.9 4.0 8.3 12.3 4.6 2.1 1.0 2.4 0.3 16.1 1999-00 HOU 20 31 47.7 23.1 64.5 3.6 6.9 10.5 3.2 2.4 0.7 2.2 0.2 14.5 Total 1073 37 54.1 26.6 73.5 4.0 7.7 11.7 3.9 3.1 1.5 3.1 0.8 22.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.