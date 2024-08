Programme du jour | Les Bleus du 3×3 veulent poursuivre leur rêve

C’est en effet l’heure des demi-finales et des finales pour le 3×3. À 17h30, l’Espagne affronte les Etats-Unis dans le tableau féminin, le vainqueur allant ensuite jouer l’or face au vainqueur du duel entre l’Allemagne et le Canada (18h30). La grande finale aura lieu à 22h00, la bataille pour le bronze à 21h00.

Dans le tableau masculin, le duel entre les Pays-Bas et la Lituanie débute à 18h00, alors que celui entre la France et la Lettonie aura lieu à 19h00. Les Bleus auront de toute façon l’occasion de jouer un match pour une médaille, à 21h30 si c’est pour le bronze et à 22h30 si c’est pour l’or.

Il faudra que Lucas Dussoulier, Jules Rambaut, Frank Seguela et Timothé Vergiat soient encore costauds !

Les rencontres sont à suivre sur les différentes chaînes de France Télévisions et Eurosport.

Programme complet du 3×3

17h30 | Espagne – Etats-Unis (F)

18h00 | Pays-Bas – Lituanie (H)

18h30 | Allemagne – Canada (F)

19h00 | France – Lettonie (H)

21h00 | Petite finale (F)

21h30 | Petite finale (H)

22h00 | Finale (F)

22h30 | Finale (H)