Pour ce dernier match de la compétition à Villeneuve d’Ascq, le stade Pierre-Mauroy est totalement plein. C’est donc une Marseillaise particulièrement bruyante qui lance cette rencontre entre la France et l’Australie.

Clémence Beikes frappe les trois coups inauguraux mais les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont du mal à rentrer dans le match, au moins sur le plan offensif. Après cinq minutes, l’Australie mène 8-4 et Valériane Ayayi sort déjà pour deux fautes. Gabby Williams n’arrive pas à faire mal au premier rideau australien et c’est Romane Bernies qui apporte un vrai plus lors de son entrée. Tout comme Sarah Michel Boury, pour revenir à -2 (19-17) après 10 minutes.

Les interceptions de la capitaine font toujours du bien en deuxième quart-temps alors que la muraille bleue s’est mise en place. Le souci, c’est que les Françaises n’arrivent pas à sanctionner et il faut un 3-points d’Iliana Rupert pour trouver un peu de réussite dans le domaine, après un 1/10 pour commencer…

La maladresse de loin plombe les Bleues

À la mi-temps, les deux équipes sont donc parfaitement à égalité (34-34) alors que ce sont les profils qu’on avait peu vus jusqu’à présent qui apportent le plus. Mais à 2/15 de loin, difficile pour les Bleues de faire l’écart.

Romane Bernies débute la deuxième mi-temps dans le cinq et les Bleues sanctionnent deux fois à mi-distance alors que Valériane Ayayi réussit enfin un nouveau 3-points. Mais les Françaises ont du mal à contenir les percussions des Australiennes et ce sont bien les joueuses de Sandy Brondello qui font la course en tête dans ce troisième quart.

D’autant que les tirs à 3-points ne rentrent toujours pas et que Dominique Malonga rate plusieurs finitions près du cercle. Marine Johannès se fait bousculer et l’Australie vire à +9 (59-50) après trois quart-temps.

Sarah Michel Boury débute le dernier quart-temps en prenant un coup de coude dans le nez de Steph Talbot et la capitaine des Bleues doit rejoindre les vestiaires le visage en sang. Le public gronde contre l’Australienne mais les Bleues sont obligées de courir après le score. Sauf qu’Alexia Chery et Leïla Lacan trouvent la mire de loin consécutivement, un petit miracle dans le festival de maladresse offert depuis le début du match, et la salle explose.

Pas de hold-up

Il n’y a plus que cinq points d’écart (63-58) à huit minutes de la fin. C’est Gabby Williams qui s’y met à son tour de loin alors que la défense tricolore hausse encore le ton. Malheureusement, Marine Johannès n’arrive pas à se joindre à la fête, se faisant en plus prendre dans son dos… avant se voir sa cheville tourner.

Un 3-points de Cayla George calme le « momentum » bleu alors que Marine Johannès, revenue en jeu, ne trouve toujours pas la mire. Gabby Williams y parvient mieux (72-67)… mais la joueuse du New York Liberty ouvre enfin son compteur derrière la ligne à 3-points. La France peut encore y croire, à -4 (74-70) à 34 secondes la fin !

Un nouveau tir extérieur de Marine Johannès refuse de rentrer dans le cercle et l’Australie arrache la victoire (79-72) et peut exulter. Les Bleues rejoignent tout de même les quarts de finale en terminant à la première place de leur groupe. A priori, elles devraient croiser l’Allemagne en quart de finale…