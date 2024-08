Une vraie partie de plaisir pour Anthony Edwards

« J’attendais ça depuis longtemps. Je veux dunker sur la tête de quelqu’un mais je n’ai pas encore eu l’opportunité. Je suis content d’avoir réussi ce dunk. J’espère attraper quelqu’un dans les trois prochaines rencontres. » Toujours aussi ambitieux, Anthony Edwards a réussi un des plus beaux dunks des Jeux olympiques face à Porto Rico, avec un aérien « windmill » en contre-attaque.

La cerise sur le gâteau de ce premier tour qu’il a terminé avec 16.7 points de moyenne. Avant la compétition, l’arrière des Wolves estimait être « toujours la première option » de Team USA, ce qui pouvait sembler prétentieux dans une telle armada. Mais trois matches après, il est bien le meilleur marqueur de son équipe !

« Anthony Edwards peut marquer dans n’importe quelle situation. C’est la chance d’avoir un joueur comme ça. Dans une situation compliquée, où un shoot est nécessaire, il peut nous le donner », analyse Steve Kerr.

Il domine mais continue d’apprendre

Le jeune joueur fait des merveilles en sortie de banc et vit un rêve aux côtés de Kevin Durant. On le sait, c’est la présence du All-Star de Phoenix dans le groupe qui a assuré sa venue à Lille et Paris.

« J’ai toujours rêvé de tout ça. C’est clair. Durant et LeBron James sont les deux joueurs d’équipe ultimes, ils veulent toujours que le joueur à côté brille. Je suis pareil, c’est parfait », commente Anthony Edwards.

« C’est une superbe expérience pour lui », ajoute Steve Kerr. « Il adore Durant, qui est son idole. Il apprend de lui. On essaie de lui faire franchir un cap. Il est très jeune, le talent est immense et s’il continue d’apprendre à l’utiliser, à être efficace, alors il deviendra impossible à arrêter. »

Déjà très séduisante à la Coupe du monde 2023, la star de Minnesota confirme son nouveau statut, à un niveau bien supérieur. « C’est sûr que c’est plus fun cette année », confirme-t-il. « Je joue avec les meilleurs joueurs de l’histoire. L’expérience est meilleure car je peux aller voir du tennis du table. »