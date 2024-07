Les Jeux olympiques n’ont pas encore commencé que Anthony Edwards fait déjà le show en conférence de presse. « Je suis toujours la première option. Vous voyez peut-être les choses différemment. Je ne vois pas les choses différemment », lâche-t-il en référence à son statut, chez les Wolves et lors de la dernière Coupe du monde.

L’arrière avait terminé meilleur marqueur de sa formation avec un peu moins de 19 points par rencontre. « Il avait été fantastique en FIBA l’année dernière », qualifie Steve Kerr, en parlant de « l’un des athlètes les plus puissants et les plus physiques de la NBA ».

Mais aux côtés de Stephen Curry, LeBron James, Joel Embiid, Devin Booker et les autres cette année, il n’est pas certain qu’il puisse maintenir une telle production offensive.

« On m’a dit qu’il y aurait des gars qui ne joueraient pas certains matchs, qui ne joueraient pas beaucoup de minutes. Cela ne me dérange pas. Je joue aux côtés de Hall of Famers. Je suis juste là. S’ils ont besoin de moi, il n’y a qu’un coup de fil à passer », poursuit ainsi Anthony Edwards.

Kevin Durant, le joueur « alpha » en fin de match

Ce dernier, au milieu de cette constellation de talents, est particulièrement impressionné par celui qui est sans doute le meilleur attaquant de tous : Kevin Durant. « Une fois qu’ils m’ont demandé de jouer et que j’ai vu qu’il jouait, je ne pouvais pas dire non. On se parle en permanence. C’est top », rapporte Anthony Edwards.

« Vers qui je me tourne pour être conseillé ? KD bien sûr, c’est mon joueur préféré de tous les temps, je lui demande tout ce que je veux », poursuit l’arrière au sujet de son admiration pour le joueur des Suns.

Les deux hommes se connaissent d’autant mieux qu’ils étaient adversaires en avril dernier au premier tour des playoffs. Derrière les 31 points, 8 rebonds et 6 passes de moyenne d’Anthony Edwards, qui n’avait pas hésité à « trashtalker » le joueur adverse, les Wolves avaient carrément balayé (4-0) les Suns de Kevin Durant (27 points).

Aujourd’hui, les deux hommes partent au combat ensemble pour ramener une médaille d’or à leur pays. « Quand le match est en jeu ? Qui sera le joueur alpha ? Kevin Durant je crois. Il a intérêt à l’être. C’est lui que je suis venu voir », termine un Anthony Edwards déjà très en forme devant les micros…