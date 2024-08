Fille de Dennis Rodman, Trinity Rodman envoie les Etats-Unis en demi-finale

« C’est le plus grand moment de ma carrière. Je ne pouvais rêver mieux ». C’est la réaction de Trinity Rodman, qui a inscrit le but de la délivrance pour envoyer les Etats-Unis en demi-finale. Les Américaines ont attendu la 105e minute, et cette superbe frappe dans la lucarne de la fille de Dennis Rodman pour se défaire du Japon au Parc des Princes.

Mardi, le même jour que les coéquipiers de LeBron James, les coéquipières de Trinity Rodman défieront l’Allemagne à Lyon pour une place en finale.

« Est-ce que c’était un match qui avait toutes les chances de se terminer aux tirs au but ? Oui, absolument », a répondu la sélectionneuse américaine Emma Hayes, qui a salué la tactique du Japon. « Leur bloc est le meilleur du monde. Elles nous ont obligées à être très patientes, ce qui était la compétence la plus nécessaire aujourd’hui… [Le tir de Rodman] était une finition de classe mondiale. C’était un but magnifique ! ».

Âgée de 22 ans, Trinity Rodman évolue au Washington Spirit, et en 2022, elle était devenue la joueuse la mieux payée de l’histoire du championnat.

Attaquante, elle avait été nommée pour le Ballon d’or féminin. Rappelons que le fils de Dennis Rodman, DJ Rodman, qui évoluait avec Bronny James à USC, avait été testé par les Warriors en juin dernier avant la Draft.