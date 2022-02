La fille de Dennis Rodman devient la footballeuse la mieux payée des Etats-Unis

À 19 ans, Trinity Rodman a déjà inscrit son nom dans les livres d’histoire du football aux Etats-Unis. Il y a un an, la fille de Dennis Rodman était ainsi devenue la plus jeune joueuse de l’histoire de la Draft de la NWSL (National Women’s Soccer League), et mercredi, elle est devenue la joueuse la mieux payée de l’histoire du championnat.

Rookie Of The Year et championne NWSL, l’attaquante du Washington Spirit avait initialement signé un contrat de 125 000 dollars sur trois ans après sa Draft, mais la nouvelle convention collective, mise en place la semaine dernière, a permis aux dirigeants de modifier son contrat, mais aussi de dépasser le salaire maximal.

Résultat : Trinity Rodman s’est engagé pour un contrat de 1.1 million de dollars sur quatre ans, et elle va toucher un salaire annuel de 281 000 dollars. C’est plus que les 250 000 dollars des superstars Alex Morgan et Megan Rapinoe.

Déjà convoquée lors du dernier rassemblement de l’équipe américaine, la fille de l’ancien rebondeur des Pistons, des Bulls et des Spurs va d’ailleurs prochainement fêter sa première sélection chez les seniors.