Kevin Durant prolongé avant la reprise de la saison ?

Après une saison terminée sur un humiliant « sweep » face aux Wolves, les Suns vont donner une nouvelle chance à leur « Big Three » composé de Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal. Exit Frank Vogel, qui a laissé sa place à Mike Budenholzer, et la direction a plutôt bien manœuvré cet été avec les venues de Mason Plumlee (Clippers), Monte Morris (Wolves) et Tyus Jones (Wizards).

Ils ont aussi prolongé Royce O’Neale et Josh Okogie, et ils pourraient en faire de même avec Kevin Durant.

Dix-huit mois après son arrivée dans l’Arizona, le MVP 2014 est éligible à une prolongation de contrat depuis le 12 juillet, et les Suns ont jusqu’au 21 octobre, date du début de la saison régulière pour le faire. A priori, les deux parties sont sur la même longueur d’onde.

« Le plus important, c’est le fait que Kevin Durant aime être ici, et on aime que Kevin soit là » a réagi Josh Bartelstein, le DG de la franchise. « Il est concentré sur les Jeux olympiques, mais on est toujours dans le dialogue. Ce qui compte le plus, ce sont les relations, et elles sont au beau fixe. Je parle tout le temps avec Rich Kleiman (agent de Kevin Durant). Les discussions se passent très bien, et pas uniquement à propos d’une prolongation, mais sur tout le reste aussi. »

Comme Kevin Durant possède encore une année de contrat, et qu’il aura 38 ans pendant son éventuelle prolongation de contrat, les Suns sont limités dans leurs options, et ils peuvent uniquement lui proposer une année supplémentaire avec un salaire maximum de 59.7 millions de dollars.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 6.0 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 1.0 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.6 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 Total 1061 37 50.1 38.7 88.4 0.7 6.4 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.