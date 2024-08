Prendre soin du ballon, l’autre mission de Tyus Jones aux Suns

Lors de la conférence de présentation de Tyus Jones à la presse cette semaine, les dirigeants de Phoenix ont pu se féliciter de beaucoup de choses. Les Suns ont en effet réussi l’un des meilleurs coups de l’été en récupérant un meneur de référence pour seulement 3.3 millions de dollars sur un an.

Un vrai meneur de jeu, c’est en effet la pièce qui manquait au puzzle de Mike Budenholzer pour épauler son « Big Three » Beal-Booker-Durant. En plus de souligner les aptitudes de basketteur de sa nouvelle recrue, qui reste sur sa meilleure saison en carrière aux points, au pourcentage au tir et aux passes décisives pour sa première saison en tant que titulaire à Washington, le président délégué des Suns, Josh Bartelstein, a également mis en avant le côté humain, qu’il a appris à découvrir au fil des négociations.

Le meilleur ratio de la ligue depuis six ans…

Il y a un troisième point non négligeable sur lequel Tyus Jones est revenu : sa capacité à prendre soin du ballon. Ce sera en effet un atout nécessaire pour les Suns qui ont fait partie des équipes ayant concédé le plus de « turnovers » sur la dernière campagne de playoffs (14e sur 16 avec 13.5 ballons perdus en moyenne sur quatre matchs).

Car c’est bien l’une des caractéristiques techniques du meneur de 28 ans, qui l’a encore démontré la saison dernière en ne perdant en moyenne que 66 ballons en 66 matchs, contre 485 passes décisives au total, en 1 933 minutes disputées. C’est tout simplement le meilleur ratio de toute la NBA, et ça fait six saisons que ça dure !

« C’est à moi de donner le ballon aux gars à leurs spots et dans les meilleures conditions pour qu’ils puissent mettre le ballon dans le panier », a-t-il rappelé. « On a un paquet de gars qui peuvent faire ça. J’ai vraiment hâte d’y être, et je ne m’attends pas à ce que mon nombre de balles perdues change ».

Une question d’efficacité

Le mal a été récurrent tout au long de la saison régulière également pour Phoenix, qui a cumulé plus de 14 balles perdues en moyenne par match. Pour Tyus Jones, la clé de la réussite des Suns passera également par là.

« En tant que meneur de jeu, la ballon est la plupart du temps entre vos mains. En tant qu’équipe, plus le nombre de turnovers est faible, plus vous avez de possessions qui aboutissent à un tir, ce qui augmente vos chances de marquer plus de points », a-t-il ainsi logiquement ajouté.

Pour le reste, Tyus Jones est persuadé que ces Suns ont toutes les armes pour dominer la ligue, capable de briller dans le basket moderne, avec aussi de la polyvalence pour pouvoir répondre à tous les défis.

« Les équipes jouent plus petit et plus vite. Les scores n’ont jamais été aussi élevés, les tirs à 3-points également. Je pense qu’on correspond bien à ça. Je pense que ça fonctionnera et j’entends poursuivre sur cette voie. Nous voulons jouer plus vite, continuer à scorer à un rythme élevé, et être efficaces. Nous voulons être une équipe de basket efficace » explique-t-il en réponse aux doutes sur le style, très extérieur, de Phoenix.

Tyus Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 37 16 35.9 30.2 71.8 0.2 1.1 1.3 2.9 0.9 0.8 0.9 0.1 4.2 2016-17 MIN 60 13 41.4 35.6 76.7 0.2 1.0 1.1 2.6 0.8 0.8 0.6 0.1 3.5 2017-18 MIN 82 18 45.7 34.9 87.7 0.2 1.4 1.6 2.8 1.3 1.2 0.7 0.1 5.1 2018-19 MIN 68 23 41.5 31.7 84.1 0.3 1.6 2.0 4.8 1.2 1.2 0.7 0.1 6.9 2019-20 MEM 65 19 45.9 37.9 74.1 0.1 1.5 1.6 4.4 0.7 0.9 0.9 0.1 7.5 2020-21 MEM 70 18 43.1 32.1 91.1 0.3 1.7 2.0 3.7 0.4 0.9 0.7 0.1 6.3 2021-22 MEM 73 21 45.1 39.0 81.8 0.2 2.2 2.4 4.4 0.4 0.9 0.6 0.0 8.7 2022-23 MEM 80 24 43.8 37.1 80.0 0.4 2.2 2.5 5.2 0.4 1.0 0.9 0.1 10.3 2023-24 WAS 66 29 48.9 41.4 80.0 0.3 2.4 2.7 7.4 0.7 1.1 1.0 0.3 12.0 Total 601 20 44.5 36.7 81.3 0.3 1.7 2.0 4.3 0.8 1.0 0.8 0.1 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.