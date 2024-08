Phoenix a réalisé un joli coup en signant Tyus Jones pour 3.3 millions de dollars sur un an. L’heure était encore à la satisfaction mercredi lors de sa conférence de presse de présentation. Avec Tyus Jones, Phoenix s’est doté d’un meneur organisateur qui sait prendre soin du ballon, faire briller les autres tout en restant une menace offensive à ne pas négliger. En somme, c’est le coup parfait pour les Suns, qui ont réussi à s’attirer ses services sans exploser leur budget.

Les dirigeants ne pouvaient rêver meilleur compromis pour guider le trio Booker-Beal-Durant, avec cette fois un vrai meneur de jeu pour mener une barque désormais coachée par Mike Budenholzer.

« On a toujours été de grands fans de Tyus, le joueur. Et on l’est tout autant en découvrant la personne en ce moment, et en l’impliquant dans notre projet. On pense que ça colle parfaitement. Quand la free agency commence, on ne pense jamais qu’on va arriver à avoir un joueur comme ça. Mais avec les nouvelles restrictions, et le manque de salary cap, ce genre de choses peut arriver », a confié Josh Bartelstein, le président délégué des Suns. « On savait que ça correspondait au niveau basket, mais je crois que ces dix derniers jours, il y a eu l’aspect humain qui est entré en jeu, la façon dont on le traite, sa famille incroyable et ses enfants. Le basket suivra ».

Une opportunité de briller… et de gagner

Pour ce qui est du basket, Tyus Jones a fait part de son impatience de commencer à se mettre au travail. Après huit ans passés à Minnesota puis Memphis, il avait rejoint Washington la saison passée. Le revoilà dans une formation ambitieuse, et son rôle sera de se mettre au service de superstars.

« Je n’ai pas les mots. Je suis excité. Je suis prêt pour cette opportunité, je mesure bien ce que ça représente. Mais pour moi, j’en reviens au fait que tout s’aligne. J’ai senti que c’était parfait. Je suis déjà prêt pour que la saison commence. Je sais qu’on a encore du temps, mais je veux juste jouer au basket, être avec les gars, bâtir notre esprit de camaraderie, notre cohésion et au final se battre pour un titre. C’est notre but ultime ».

Titulaire pour la première fois de sa carrière sur une saison entière du côté de Washington, Tyus Jones a prouvé qu’il était capable de garder le même rendement. À Phoenix, son rôle ressemblera toutefois plus à ce qu’il pouvait faire à Memphis, à savoir distribuer pour le reste de l’équipe, tout en représentant une menace plus que dissuasive au tir. Tout va être question de complémentarité avec les leaders des Suns, et Tyus Jones est prêt à occuper le rôle de chef d’orchestre pour le cinq de coach Bud’, avec un seul but : gagner.

« De l’extérieur, quand on regarde l’effectif, c’est complet. J’ai le sentiment que mon jeu est complémentaire avec les leurs et leurs qualités. Donc ça va facilement coller. J’ai vraiment hâte d’être sur le terrain avec les gars », a-t-il poursuivi. « Je suis un compétiteur. Je veux gagner, me battre, avoir une chance de diriger. Le rôle qui m’a été proposé ici, c’est dur de refuser (…). Je vais essayer de faciliter la tâche à Book, KD, Brad et le reste des gars. Juste faciliter, mettre le jeu en place et faire ce que je sais faire, être un meneur et un leader ».

Il va maintenant falloir s’armer de patience alors que le camp d’entraînement des Suns débute dans un peu moins de deux mois…

Tyus Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 37 16 35.9 30.2 71.8 0.2 1.1 1.3 2.9 0.9 0.8 0.9 0.1 4.2 2016-17 MIN 60 13 41.4 35.6 76.7 0.2 1.0 1.1 2.6 0.8 0.8 0.6 0.1 3.5 2017-18 MIN 82 18 45.7 34.9 87.7 0.2 1.4 1.6 2.8 1.3 1.2 0.7 0.1 5.1 2018-19 MIN 68 23 41.5 31.7 84.1 0.3 1.6 2.0 4.8 1.2 1.2 0.7 0.1 6.9 2019-20 MEM 65 19 45.9 37.9 74.1 0.1 1.5 1.6 4.4 0.7 0.9 0.9 0.1 7.5 2020-21 MEM 70 18 43.1 32.1 91.1 0.3 1.7 2.0 3.7 0.4 0.9 0.7 0.1 6.3 2021-22 MEM 73 21 45.1 39.0 81.8 0.2 2.2 2.4 4.4 0.4 0.9 0.6 0.0 8.7 2022-23 MEM 80 24 43.8 37.1 80.0 0.4 2.2 2.5 5.2 0.4 1.0 0.9 0.1 10.3 2023-24 WAS 66 29 48.9 41.4 80.0 0.3 2.4 2.7 7.4 0.7 1.1 1.0 0.3 12.0 Total 601 20 44.5 36.7 81.3 0.3 1.7 2.0 4.3 0.8 1.0 0.8 0.1 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.