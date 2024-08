Les Spurs assurent l’avenir à court terme de Julian Champagnie

Julian Champagnie ne savait pas encore s’il allait rester avec les Spurs pour la saison 2024/25, puisque son salaire pour le prochain exercice, trois millions de dollars, n’était pas garanti.

Mais ce n’est plus le cas, annonce HoopsHype, puisque la franchise texane a décidé de garantir son salaire, et donc de le garder dans le groupe. Pour sa deuxième saison dans la ligue, Julian Champagnie a été titulaire à 59 reprises et joué 74 matches aux côtés de Victor Wembanyama et compagnie. Le joueur a alors tourné à 6.8 points de moyenne.

Le même stress chaque été

Pour rappel, l’ailier était arrivé dans le Texas en 2022/23 après avoir commencé sa carrière avec les Sixers. Il avait brillé pour finir cette saison-là, avec 20 points de moyenne sur les cinq dernières rencontres, en avril 2023.

Après cette bonne nouvelle, il faut souligner que, néanmoins, ses deux dernières années de contrat – il est lié à la franchise jusqu’en 2027 – ne sont pas encore garanties. Les Spurs devront encore prendre une décision l’été prochain.

Julian Champagnie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 * All Teams 17 19 45.4 40.2 82.4 0.6 2.9 3.5 0.6 1.5 0.4 0.7 0.3 9.7 2022-23 * SAN 15 21 46.1 40.7 82.4 0.7 3.3 4.0 0.7 1.7 0.3 0.7 0.3 11.0 2022-23 * PHL 2 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2023-24 SAN 74 20 40.8 36.5 81.5 0.6 2.2 2.8 1.4 1.0 0.7 0.8 0.6 6.8 Total 91 20 41.9 37.3 81.7 0.6 2.4 2.9 1.2 1.1 0.6 0.8 0.5 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.