Passée par la France, Mistie Bass-Boyd rejoint la direction des Pistons

Le licenciement de Monty Williams après seulement une année sur le banc des Pistons a eu de quoi surprendre. Il était en fait inévitable. Avec un nouveau président à la tête de la franchise en la personne de Trajan Langdon, la tentation d’une refonte en profondeur s’est rapidement présentée, et le nouvel homme fort en a donc profité pour mettre un nouveau coach en place, JB Bickerstaff, qui a réussi dans des conditions similaires à Cleveland. Autre mission : remodeler l’organigramme de la franchise.

Les mouvements ont été importants puisque seul Dwane Casey, prédécesseur de Monty Williams, est resté en place comme « conseiller de la direction ». Fils d’Arn Tellem, vice-président de la franchise, Eric Tellem a quant à lui été promu comme « vice-président en charge du personnel des joueurs », tandis que George David, qui était GM adjoint de Troy Weaver depuis 2021, a été promu vice-président senior de la partie administrative.

Pour le reste, ce ne sont que des « nouvelles » têtes. Les deux nouveaux adjoints de Trajan Langdon se nomment Michael Blackstone, vice-président chargé de la partie financière, et Dennis Lindsey, vice-président chargé de la partie basket.

« La chose dont j’avais le plus besoin, surtout en arrivant dans cette situation, c’était d’un stratège », avait déclaré Trajan Langdon au sujet de Michael Blackstone, devenu le numéro 2 de la franchise, avec qui il avait déjà travaillé aux Pelicans. « C’est quelqu’un qui comprend le système de la masse salariale. Il a une grande expérience de la négociation et il est très réfléchi dans son approche de ce que nous devons faire chaque jour, non seulement du point de vue de la construction de l’effectif, mais aussi du point de vue de l’importance du staff. C’est quelqu’un en qui j’ai confiance. Si je suis absent ou si je ne peux pas assister à une réunion, je peux compter sur lui pour mettre en œuvre ce dont nous parlons et nous faire avancer dans la bonne direction ».

La promotion d’une ancienne joueuse LFB

Parmi les petits nouveaux, on retrouve l’ancien coéquipier de Trajan Langdon au CSKA Moscou, JR Holden engagé en tant que vice-président chargé du développement des joueurs après avoir occupé divers rôles dans le scouting de 2014 à 2018 pour les Pistons. À souligner également la présence d’une ancienne joueuse professionnelle, Mistie Bass-Boyd, qui a notamment passé cinq ans en LFB de 2010 à 2015 (Challes-les-Eaux, Lyon Basket et Montpellier). Elle arrive comme directrice exécutive chargé de l’engagement des joueurs et de la partie basket.

Ex « responsable de la stratégie basket » des Clippers la saison dernière, Marshall Smith occupera le même rôle aux Pistons, et Cory Schlesinger sera responsable de la préparation physique après avoir été assistant et directeur du département santé et performance à l’Université de Texas. Ce dernier sera notamment épaulé par Greg Smith, engagé comme vice-président en charge de la santé et des soins des joueurs, après avoir été préparateur physique pendant 18 ans en NHL.

Enfin, Gianluca Pascucci a été nommé directeur principal du scouting mondial après avoir sévi aux Wolves pendant 22 ans, mais aussi aux Bulls, aux Nets et aux Rockets.