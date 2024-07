Les Japonais digèrent mal la faute sifflée sur Matthew Strazel

Les Japonais sont passés tout près de leur plus grand exploit basket sur la scène olympique, et même de la première victoire d’un pays asiatique aux JO depuis 2008, chez les hommes ! Mais le tremblement de terre tant redouté par les Français n’a finalement pas eu lieu, en raison d’un miracle signé Matthew Strazel.

Son action à 3+1 dans les derniers instants du temps réglementaire a permis d’arracher une prolongation dans laquelle Victor Wembanyama et les autres ont pu finir le travail.

Cette issue passe mal côté Japonais à cause de l’action évoquée plus haut et de la faute sifflée, controversée et très commentée sur les réseaux sociaux, à Yuki Kawamura sur le meneur tricolore.

« Je pense qu’il n’y avait pas faute », tranche celui qui aurait pu être le héros de la soirée, auprès de BasketNews, avant de concéder : « Mais Strazel est un bon shooteur. C’était un tir difficile et il l’a réussi. »

Je pense qu’il la siffle la mais c’est très très très léger pic.twitter.com/pt29pTDrFM — Noktax (@Noktax_t) July 30, 2024

« On a évidemment essayé de ne pas faire faute. S’ils avaient marqué un 3-points, on était toujours en tête. La dernière chose à faire était de commettre une faute. Je pense que Kawamura a fait un super boulot, et je ne vais pas le blâmer ni blâmer quelqu’un d’autre », complète Yuta Watanabe, sans viser l’arbitrage donc.

Les Japonais restent « fairplay »

« Ça n’avait pas l’air d’être une faute, mais il était dos à moi, donc je n’ai pas vu s’il y avait eu un contact. J’ai le sentiment que notre meneur a essayé de rester loin de lui. Mais c’est comme ça. La décision a été prise, le lancer-franc a été converti et nous sommes allés en prolongation », retrace sans chercher à polémiquer le coach de la sélection japonaise, Tom Hovasse.

Ce dernier rappelle que ce tir n’était évidemment pas la « première option » recherchée par les Bleus. Il s’agissait plutôt d’un choix à l’instinct de la part du Français, contraint d’envoyer alors que le chrono déroulait et que la défense japonais a tenu le choc durant les secondes précédentes.

« On les a empêchés de faire ce qu’ils voulaient faire, ils ont ressorti le ballon et l’ont fait circuler. Notre meneur l’a bien couvert et a peut-être été à la limite. Mais Strazel a rentré un super tir », poursuit le technicien.

Beau joueur également, Yuta Watanabe considère que les Français ont signé « une action décisive. Ce n’est pas pour rien qu’ils ont remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo et qu’ils font partie des meilleures équipes de basket au monde. »

Photo : FIBA.com