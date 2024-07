Sergio Scariolo : « L’esprit de Pau Gasol est probablement dans l’air »

Sergio Llull avait donc raison d’être serein et confiant avant d’affronter la Grèce. Lui et ses coéquipiers ont fait le travail face à Giannis Antetokounmpo et sa bande, dans le match qu’il ne fallait surtout pas perdre. « L’objectif est d’être à Paris », rappelle le vétéran.

La Roja s’est rapprochée de la capitale et de la phase finale avec ce succès, durant lequel les Espagnols ont été impressionnants d’adresse à 3-pts, en résistant au retour des Grecs, à la plus grande joie de Sergio Scariolo.

« Ce fut l’un des meilleurs matches de ces dernières années, avec une bonne participation de tous les joueurs, une grosse solidité défensive et le contrôle du rebond », se réjouit le sélectionneur. « Probablement contre une meilleure équipe que nous. Mais on a mis notre cœur, notre tête et notre talent dans les moments importants de la rencontre. Je pense qu’on a mérité de gagner. »

Encore une victoire importante face à la Grèce à Lille

Outre la prestation offensive réussie, l’Espagne peut aussi souligner sa défense. Giannis Antetokounmpo a certes brillé avec 27 points, mais il fut bien seul, souvent coupé de ses coéquipiers.

Bousculée et incapable de passer devant face à l’Australie, la Roja a cette fois maîtrisé son sujet.

« C’était un match différent », assure Sergio Scariolo. « On a réussi à se mettre dans le bon wagon dans le premier quart-temps. Le deuxième quart-temps fut bon et on a bien commencé le troisième, mais sa fin a été moyenne. Ensuite, le débat fut équilibré, avec de bonnes décisions des deux côtés du terrain. On a réussi à contenir Giannis et à empêcher les autres joueurs d’avoir trop de liberté pour marquer. »

Ce match fut un clin d’œil pour le coach de l’Espagne, qui a déjà dirigé un match important contre la Grèce dans le stade Pierre-Mauroy, en quart de finale de l’Eurobasket 2015. Pau Gasol était alors la superstar de la Roja et avait porté l’Espagne dans une victoire difficile (73-71) grâce aux 27 points et 9 rebonds de son leader.

« Pau était là, donc son esprit est probablement dans l’air », a réagi Sergio Scariolo. Sergio Llull, lui, s’est félicité de la force mentale du groupe, « en restant calme et en faisant confiance à son coéquipier ».

Enfin, le sélectionneur a rassuré sur la santé de Rudy Fernandez, victime d’une commotion cérébrale mais qui va bien. Il pourrait même être en tenue pour le prochain match.