Sergio Llull garde confiance avant d’affronter la Grèce

Si proches pendant toute la partie, même devant à un moment, Sergio Llull et l’Espagne n’ont néanmoins pas réussi à s’imposer face à l’Australie. Premier match et première défaite donc pour la Roja, qui se retrouve déjà dos au mur avant d’affronter la Grèce, elle aussi dominée par le Canada.

Le vétéran de l’Espagne sait que son équipe a montré des faiblesses dans certains domaines mais, même dans le « groupe de la mort », il n’est pas abattu pour autant.

« La clé est d’être plus dur en défense, de mieux contrôler le rebond car on n’a pas été bon sur ce point, et aussi de jouer notre jeu », énumère-t-il. « J’ai confiance en cette équipe. C’est clair que le groupe est compliqué et ne permet pas d’être mauvais pendant cinq minutes dans un match. Mardi, il faudra être plus concentré et dur. Je vois toujours dans cette équipe beaucoup d’envie et d’enthousiasme. On va essayer de gagner ce match. »

Manque d’expérience et d’agressivité

Alors que le dernier match sera contre le Canada, un des favoris pour la médaille d’or, Sergio Llull et ses coéquipiers n’ont plus le choix. Auront-ils les ressources pour rebondir ?

« Le groupe va bien, il est toujours aussi soudé, avec les mêmes habitudes », explique le médaillé d’argent à Londres en 2012. « C’est vrai que, au début contre l’Australie, on a peut-être payé notre manque d’expérience. On a subi les choses au lieu d’être à 100% concentré et physiquement dans le match. Au fond, ce sont les Jeux olympiques, une expérience unique, et les nouveaux et les anciens savent qu’il y a encore beaucoup à faire et à jouer. Ce match contre la Grèce est un premier pas vers la qualification. »

Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers jouent aussi une partie de leur survie dans ce groupe. Comme la star des Bucks a inscrit 34 points face aux Canadiens, les Espagnols sont prévenus.

« Il est évidemment une des clés : c’est un grand joueur, un des meilleurs du monde et on va devoir faire très attention », prévient le meneur de jeu du Real Madrid. « S’assurer que ses qualités ne seront pas mises en avant, l’arrêter un peu sans perdre des yeux ses coéquipiers, qui ont beaucoup d’expérience. »