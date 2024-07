Jason March, expert en développement de joueurs chez les Grizzlies

Le développement des joueurs, Jason March connait très bien. Le nouvel assistant de Taylor Jenkins est à la tête des Grizzlies pour la Summer League. Son équipe s’est même qualifiée pour la finale face au Heat avec un triple-double de Scotty Pippen Jr. L’occasion pour Jason March de poursuivre le travail entamé en G-League.

« La G-League est incroyable. Il y a beaucoup de talent. Le jeu a vraiment progressé », affirme-t-il. « La ligue a parcouru du chemin, même depuis ma première année il y a sept, huit, neuf ans. Ils ont fait un travail incroyable. Les dirigeants de la ligue ont continué à la développer. »

Travaillant pour les Grizzlies depuis 15 ans, celui qui assistera Taylor Jenkins sur le banc des Grizzlies pour la saison à venir y a occupé un peu tous les postes, avant de prendre la direction du Memphis Hustle il y a cinq ans.

« En ce qui me concerne, je n’aime pas parler de moi. Il s’agit des joueurs. Nous les développons, mais la G-League est aussi un terrain sur lequel les entraîneurs peuvent aussi se développer. Je pense que, si je suis tout à fait honnête, davantage d’entraîneurs doivent passer par là, » révèle Jason March. « C’était incroyable pour moi. J’ai beaucoup appris. Il y a quelque chose dans le fait de devoir appeler ces temps-morts et de se retrouver dans ces situations stressantes. Cela dit, j’ai beaucoup à apprendre. Ces joueurs m’apprennent chaque jour quelque chose de nouveau. J’adore ça. La G-League est incroyable et elle me manquera beaucoup. »

Poursuivre le développement

L’année passée, les Grizzlies ont eu tout le loisir de développer des joueurs, étant donné les nombreuses blessures qu’a subi l’équipe. Et des joueurs comme GG Jackson ou Jacob Gilyard, en « two-way contract », en ont profité.

« Tout le monde parle du développement des joueurs. Je pense que nous, en tant qu’organisation, faisons un travail incroyable avec le développement de nos joueurs », se félicite Jason March. « Une chose qu’on oublie dans le développement des joueurs, c’est d’apprendre à gagner, d’apprendre à finir les matchs, toutes ces choses. Cela aide également à développer les jeunes joueurs, et c’est pour cela que nous sommes ici (en Summer League). »

La ligue d’été est en effet le prolongement logique de son travail en G-League.

« Nous n’avons pas eu ce succès à Salt Lake City (pour la première Summer League). Avec une victoire pour deux défaites », reconnait le coach. « Nous avons été plutôt bons ici. J’espère que nous pourrons continuer. Nous essayons de mettre nos gars au défi de jouer d’une certaine manière et c’est ce que j’attends de notre groupe. »