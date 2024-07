Le Canada fait coup double à Orléans en battant Porto Rico

Entre le Canada, qui sort d’une victoire convaincante face à la France (85-73), et Porto Rico, qui vient d’essuyer une défaite assez nette face à l’Australie (90-75), la balance semblait a priori pencher du côté des premiers. Et, après 12 points inscrits – en puissance – par le duo Dillon Brooks – RJ Barrett, le pronostic se confirmait.

Mais, aussi intenable qu’il était face à nos Bleus, Shai Gilgeous-Alexander est capot en premier quart, parfaitement ligoté offensivement par GTA, à savoir José « Grand Theft » Alvarado. À l’inverse, bien qu’au sol, ce dernier délivre un caviar de passe pour le dunk de George Conditt IV et Isaiah Pineiro se montre opportuniste près du cercle pour finir le premier quart à niveau (23-23).

Il faut une belle entrée de Trey Lyles (13 points en 8 minutes) pour que le Canada prenne un peu ses aises…

Et encore, la doublette Alvarado – Waters sème la zizanie dans la défense canadienne, qui y perd de sa rigueur et ne mène que de 6 longueurs à la pause (46-40). Avec sa superstar SGA qui n’a que 3 points au compteur, inscrit dans la dernière minute de la mi-temps.

Un 15-0 canadien au retour des vestiaires

Avec 8 balles perdues et un déficit aux rebonds (-4) en première mi-temps, le Canada n’est pas encore à son meilleur niveau et opère des ajustements à la pause, avec le curseur intensité replacé à la hausse.

Les hommes de Jordi Fernandez infligent un 8-0 qui se transforme en un cinglant 15-0 au retour des vestiaires ! La défense porto-ricaine craque de toutes parts et le Canada s’envole à +14 avant le dernier quart (78-64).

Jose Alvarado enchaîne quatre tirs quasiment coup sur coup derrière l’arc et, mine de rien, Porto Rico revient à 6 longueurs seulement. En face, Brooks et SGA repoussent ses assauts en se rapprochant du cercle et, après une double faute technique pour Alvarado et Brooks qui discutaient tranquillement dans leur coin, le Canada ouvre largement son banc et impose pour de bon sa domination (103-93).

Malgré le coup de chaud de José Alvarado (21 points à 5/10 à 3-points), le Canada fait donc coup double à Orléans, avec un scoring bien réparti entre Dillon Brooks (21 points), Nickeil Alexander-Walker (15 points) ou encore Trey Lyles (15 points), plus RJ Barrett et Shai Gilgeous-Alexander à 14 points.