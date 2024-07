France – Canada : troisième revers consécutif pour les Bleus…

Débarqués dans le Loiret en début de semaine pour la dernière phase de leur préparation olympique, les Bleus ont bien pu se dégourdir les jambes lors d’un scrimmage à huis clos (et victorieux) ce mercredi. Mais face au Canada, qui leur avait asséné une fessée mémorable lors de la dernière Coupe du Monde (95-65), et cette fois en match officiel, ce sera davantage qu’un simple match de préparation…

Déjà marqués par deux défaites consécutives, face à l’Allemagne (65-70) et la Serbie (67-79), les Bleus devaient réagir. Patatras, sans leur capitaine Nicolas Batum, ils ont à la place encaissé un troisième revers de rang…

Des Bleus toujours privés de rampe de lancement

Bien que privé de Jamal Murray (ménagé) en survêtement sur le banc, le Canada prend bel et bien le meilleur départ à la CO’Met. Un 15-6 assez cinglant qui suit la sortie rapide de Victor Wembanyama, coupable de deux fautes rapides. Malgré un gros dunk à deux mains de Rudy Gobert, la mise en place tricolore est encore défaillante, avec Isaia Cordinier et Matthew Strazel qui perdent deux ballons sur la remontée du ballon en premier quart.

Bien portés par Shai Gilgeous-Alexander qui inscrit 7 points en 5 minutes dont une finition main gauche en appuis inversés pour une contre-attaque éclair, les visiteurs canadiens dominent leur sujet en première mi-temps.

Outre SGA, Dillon Brooks est efficace offensivement… et se fait de nouveaux amis à Orléans en se faisant copieusement huer. Si Nando De Colo brise le couvercle à 3-points, bientôt imité par Guerschon Yabusele, la France reste à la traîne après dix minutes (25-19).

Wemby se met en marche

Bilal Coulibaly essaie bien de sonner un peu la révolte en allant s’imposer à l’intérieur, lui qui avait déjà obtenu le panier plus la faute en fin de premier quart. Mais le Canada fait encore la course en tête grâce à un bon Andrew Nembhard. En vérité, la France survit sur des exploits personnels de Wembanyama qui trouve enfin le chemin du cercle en deuxième quart. Et pas qu’un peu avec ce tir à 3-points avec la planche, plus la faute…

À l’image de SGA qui déborde Andrew Albicy, les meneurs, et les lignes extérieures en général (à part pour un bon passage de Nando De Colo) manquent encore de punch. Que ce soit les passes pour l’intérieur de Frank Ntilikina ou De Colo qui est inlassablement ciblé par l’attaque adverse, les Bleus sont encore en grande galère offensive, bien embêtés par la défense agressive sur les mains des Canadiens. À -4 à la pause après une belle claquette dunk de Yabusele, la troupe de Vincent Collet peut s’estimer heureuse (44-40).

Des balles perdues en pagaille

Les Bleus arrivent avec de meilleures intentions au retour des vestiaires. Et ça se traduit par un 5-0 pour repasser devant rapidement, après un 3-points d’Evan Fournier. L’intensité monte encore d’un cran mais l’embellie tricolore est malheureusement de courte durée, douchée par les coups de boutoir de RJ Barrett qui inscrit 9 points pour arriver à 16 unités, meilleur scoreur du match (devant les 15 de SGA).

Dans un troisième quart à l’étouffée, Kelly Olynyk s’impose aussi en opportuniste dans la peinture alors que l’attaque française n’arrive toujours pas à enchaîner les bonnes possessions.

Pire, le Canada se gave de 21 points sur les 18 balles perdues tricolores ! Encore sur ce match, le salut des Bleus passera clairement par l’intérieur. Matthias Lessort s’y colle volontiers, avec deux finitions main gauche dans la peinture et Guerschon Yabusele frappe à 3-points mais il y a encore -6 avant le dernier quart (64-58).

Une attaque qui balbutie toujours

Quand Yabusele remet le couvert derrière l’arc, on a envie de croire à un « money time » à Orléans. Mais SGA et Olynyk sont froids comme des lames pour remettre 15 points d’écart. Wembanyama et Gobert travaillent bien ensemble mais l’un comme l’autre n’arrivent pas véritablement à imposer leur taille. Comme quand Gobert se frustre après une poussette de Dwight Powell. Le dernier sursaut de Guerschon Yabusele qui marque à 3-points, plus la faute, n’y changera rien…

Toujours aussi mal à l’aise dans leurs mises en place offensives, et coupables de 20 balles perdues, les Bleus s’inclinent logiquement face au Canada (85-73). Shai Gilgeous-Alexander (23 points, 5 rebonds, 5 passes) et RJ Barrett (21 points) ont été les deux fers de lance de la victoire canadienne face à des Bleus dont les limites offensives semblent difficiles à rattraper à ce stade de la préparation…